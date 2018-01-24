«Доктор Веб»: уязвимость в Cleverence Mobile SMARTS Server используется для майнинга

В июле 2017 года специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили в серверных приложениях Cleverence Mobile SMARTS Server уязвимость нулевого дня. Разработчики программы выпустили обновление для устранения этой уязвимости, однако ее до сих пор используют злоумышленники для добычи (майнинга) криптовалют.

Приложения семейства Cleverence Mobile SMARTS Server созданы для автоматизации магазинов, складов, различных учреждений и производств. Они предназначены для работы на ПК под управлением Microsoft Windows. В конце июля прошлого года специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили критическую уязвимость в одном из компонентов Cleverence Mobile SMARTS Server, с использованием которой злоумышленники получают несанкционированный доступ к серверам и устанавливают на них троянцев семейства Trojan.BtcMine, предназначенных для добычи (майнинга) криптовалют. Об этой уязвимости мы незамедлительно сообщили разработчикам программного комплекса.

Изначально киберпреступники использовали несколько версий майнера, детектируемых антивирусом Dr.Web как Trojan.BtcMine.1324, Trojan.BtcMine.1369 и Trojan.BtcMine.1404. На сервер, на котором работает ПО Cleverence Mobile SMARTS Server, злоумышленники отправляют специальным образом сформированный запрос, в результате чего происходит выполнение команды, содержащейся в этом запросе. Взломщики используют команду для создания в системе нового пользователя с административными привилегиями и получают от его имени несанкционированный доступ к серверу по протоколу RDP. В некоторых случаях с помощью утилиты Process Hacker киберпреступники завершают процессы работающих на сервере антивирусов. Получив доступ к системе, они устанавливают в ней троянца-майнера.

Этот троянец представляет собой динамическую библиотеку, которую киберпреступники сохраняют во временную папку и затем запускают. Вредоносная программа заменяет собой одну из легитимных системных служб Windows, выбирая «жертву» по ряду параметров, при этом файл оригинальной службы удаляется. Затем вредоносная служба получает ряд системных привилегий и устанавливает для своего процесса флаг критического. После этого троянец сохраняет на диск необходимые для своей работы файлы и приступает к майнингу криптовалюты, используя аппаратные ресурсы инфицированного сервера.

Несмотря на то, что разработчики Cleverence Mobile SMARTS Server своевременно выпустили обновление, закрывающее уязвимость в программном комплексе, многие администраторы серверов не торопятся с его установкой, чем и пользуются злоумышленники. Киберпреступники продолжают устанавливать на взломанные ими серверы троянцев-майнеров, постоянно модифицируя их версии. Со второй половины ноября 2017 года злоумышленники начали использовать принципиально нового троянца, которого они совершенствуют и по сей день. Эта вредоносная программа получила название Trojan.BtcMine.1978, она предназначена для добычи криптовалют Monero (XMR) и Aeon.

Майнер запускается в качестве критически важного системного процесса с отображаемым именем «Plug-and-Play Service», при попытке завершить который Windows аварийно прекращает работу и демонстрирует «синий экран смерти» (BSOD). После запуска Trojan.BtcMine.1978 пытается удалить службы антивирусов Dr.Web, Windows Live OneCare, «Антивируса Касперского», ESET Nod32, Emsisoft Anti-Malware, Avira, 360 Total Security и Windows Defender. Затем майнер ищет запущенные на атакуемом компьютере процессы антивирусных программ. В случае успеха он расшифровывает, сохраняет на диск и запускает драйвер, с помощью которого пытается завершить эти процессы. Антивирус Dr.Web успешно обнаруживает и блокирует драйвер Process Hacker, который использует Trojan.BtcMine.1978, — этот драйвер был добавлен в вирусные базы Dr.Web как хакерская утилита (hacktool).

Получив из собственной конфигурации список портов, Trojan.BtcMine.1978 ищет в сетевом окружении роутер. Затем с помощью протокола UPnP он перенаправляет TCP-порт роутера на порты из полученного списка и подключается к ним в ожидании соединений по протоколу HTTP. Необходимые для своей работы настройки вредоносная программа хранит в системном реестре Windows.

В теле майнера содержится список IP-адресов управляющих серверов, которые он проверяет с целью обнаружить активный. Затем троянец настраивает на зараженной машине прокси-серверы, которые будут использоваться для добычи криптовалют. Также Trojan.BtcMine.1978 по команде злоумышленников запускает оболочку PowerShell и перенаправляет ее ввод-вывод на подключающегося к скомпрометированному узлу удаленного пользователя. Это позволяет злоумышленникам выполнять на зараженном сервере различные команды.

Выполнив эти действия, троянец встраивает во все запущенные процессы модуль, предназначенный для добычи криптовалют. Первый процесс, в котором этот модуль начинает работу, и будет использоваться для майнинга Monero (XMR) и Aeon.

Несмотря на то, что Trojan.BtcMine.1978 обладает механизмом, позволяющим принудительно завершать процессы антивирусных программ, наши пользователи могут чувствовать себя в безопасности, поскольку самозащита Антивируса Dr.Web не дает троянцу нарушить работу критически важных компонентов. Администраторам серверов, использующих Cleverence Mobile SMARTS Server, специалисты компании «Доктор Веб» рекомендуют установить все выпущенные разработчиками обновления безопасности.