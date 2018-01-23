«Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле

«Яндекс» объявил о достижении договоренности о сотрудничестве с Тель-Авивским университетом (ТАУ). Осенью в ТАУ откроется филиал Школы анализа данных. Благодаря этому образовательные программы «Яндекса» по машинному обучению и анализу данных станут доступны за пределами стран СНГ.

В филиале будут учиться один год. Программа обучения рассчитана на студентов, аспирантов и молодых специалистов, которые хотят получить дополнительное образование в области компьютерных наук и заниматься искусственным интеллектом. Слушатели будут изучать анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, анализ текстов и другие дисциплины. Чтобы стать слушателем Школы, нужно пройти конкурсный отбор.

Новый филиал ШАД будет тесно работать с факультетом компьютерных наук, где в последнее время уделяют особое внимание специализации по машинному обучению и расширяют количество курсов по этой теме. Поддержка Яндекса позволит факультету приглашать экспертов и лекторов со всего мира, проводить мастер-классы, назначать стипендии студентам и аспирантам.

«Мы очень признательны Аркадию Воложу за сотрудничество с нашим университетом в области машинного обучения, — сказал президент Тель-Авивского университета Йосеф Клафтер. — Новая совместная образовательная программа поможет развитию IT-сферы и национальных экономик как России, так и Израиля».

«Наша цель состоит не только в том, чтобы подготовить для международного сообщества специалистов по машинному обучению. Яндекс хочет быть на передовом крае разработок в области искусственного интеллекта и формировать его будущее. И нам очень приятно, что мы будем работать вместе с коллегами из Тель-Авивского университета, одного из крупнейших научных и учебных центров Израиля», — отметил Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний «Яндекса».

Школа анализа данных была открыта в Москве в 2007 году. Она продолжает традиции советской математической школы, благодаря которой в России есть поиск и многие другие технологии мирового уровня. За десять лет ШАД подготовила более шестисот IT-специалистов: разработчиков, аналитиков и исследователей. Её выпускники работают в российских и зарубежных IT-компаниях, а также занимаются наукой. Филиалы ШАД открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Минске.

«Яндекс» развивает учебные программы на трёх уровнях — среднего, высшего и дополнительного образования. Для студентов и выпускников вузов работает Школа анализа данных, для школьников — «Яндекс.Лицей».

В 2014 году «Яндекс» совместно с НИУ «Высшая школа экономики» открыл факультет компьютерных наук. Базовые кафедры Яндекса есть в МФТИ и НИУ ВШЭ. В МФТИ, НИУ ВШЭ, УрФУ, СПбГУ, НГУ и БГУ открыты магистерские программы, разработанные при участии Школы анализа данных.