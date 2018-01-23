SER объединила технологии блокчейн и ECM

SER, европейский разработчик ECM-систем, интегрировала технологии блокчейн и ECM платформу. SER представила POS (proof of store)-решение: с функциональными возможностями блокчейн Doxis4Cloud объединяет преимущества работы в ECM для внутренних и внешних партнеров, обеспечивая более высокий уровень защиты.

В дополнение к уже существующим мерам безопасности в программном обеспечении компании SER, в решение Doxis4Cloud, был добавлен POS-модуль. Он каталогизирует все документы Doxis4 и их версии в Ethereum таким образом, чтобы любой пользователь мог убедится в наличии документа в Doxis4Cloud и его аутентичности. Инновационная природа блокчейн-сети Ethereum гарантирует согласие между участниками относительно существования и подлинности документов.

«Мы рады представить первую интеграцию решения Doxis4 и технологии блокчейн. Таким образом мы даем возможность внутренним и внешним участникам международных команд использовать надежное и безопасное решение, которое увеличит уровень доверия между партнерами, — сказал Морад Рилид, управляющий директор SER Solutions International. — От идеи до реализации этого решения прошло всего несколько месяцев, и это стало возможным благодаря знаниям и опыту, с помощью которых мы развиваем и обновляем платформу».

Чтобы усилить безопасность, Ethereum и Doxis4Cloud работают в тесной связке. Процесс каталогизации основан на смарт-контрактах (smart contracts) Ethereum. Для каждого документа такой контракт содержит хэш-значение и набор идентификационных метаданных, например, имя файла. Соответственно, вся эта информация хранится в распределенных реестрах сети блокчейн. Эти метаданные могут быть извлечены в любой момент для подтверждения наличия и подлинности определенного документа и проверки его целостности.

Смарт-контракты предоставляют набор методов сжатия, которые дают возможность многократно дублировать список всех каталогизированных документов, искать определенный документ по его метаданным и извлекать хэш-значение документа для проверки его целостности.

Несмотря на то, что POS-модуль предоставляет интерфейс для работы с этими методами, их так же можно вызывать из различных фронтенд систем — это делает процесс проверки полностью объективным. Пример такого фронтенд интерфейса — myetherwallet.com, который можно использовать, если в распоряжении есть адрес смарт-контракта.

Пока более 20 000 узлов сети Ethereum, распределенных по всему миру, доступны и хранят реестр, список документов будет доступен независимо от работоспособности платформы для управления контентом.