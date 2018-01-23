Сбербанк и Google запустили «Бизнес класс» в Новосибирской области

Сбербанк и Google объявили о запуске «Бизнес класса» на территории Новосибирской области. Это федеральная программа, направленная на развитие микро- и малого предпринимательства. Принять участие в ней смогут как опытные, так и начинающие бизнесмены региона.

Проект проходит при поддержке Правительства Новосибирской области. Регистрация открыта с 23 января на сайте www.business-class.pro. Программа также запущена в Томской области и Алтайском крае.

«Направление программы "Бизнес класс" укладывается в приоритеты, которые мы наметили себе, а именно — развитие человеческого капитала. Любой успешный человек должен в течение жизни повышать свои навыки. И важно, что такую возможность сейчас предоставляют Сбербанк и Google — компании, которые уже доказали успешность такого подхода. Также важно, что программа направлена на представителей малого и среднего бизнеса, являющегося самым крупным производителем и одним из самых больших работодателей региона на данный момент. Я уверен, что программа позволит новосибирским предпринимателям стать более успешными. Мы будем всячески ее поддерживать и надеемся, что она вызовет активный интерес у наших земляков», — сказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Занятия стартуют 23 января и продлятся 5 месяцев. Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый формат предполагает дистанционное обучение и включает в себя 8 онлайн-модулей с видеоуроками от ведущих российских бизнес-экспертов, среди которых Максим Поташев и Константин Холстинин. Материалы модулей посвящены разработке и оценке бизнес-модели, изучению клиентов и рынка, финансовому учету, продажам и другим важным аспектам бизнеса. «Интенсив» состоит из всех компонентов режима «онлайн», а также подразумевает наставничество и встречи с опытными экспертами. Самые активные участники смогут посетить четыре мастер-класса в Новосибирске.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в стране росло предпринимательское сообщество, появлялось больше представителей малого бизнеса, которые будут профессионально подходить к развитию собственного дела. Для региона это новые рабочие места и весомый вклад в экономику, — отметил Андрей Шаров, вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка. — Сегодня более 135 тысяч человек из разных регионов России зарегистрировались в программе "Бизнес класс". 85% выпускников курса рекомендуют его своим коллегам. Кроме того, больше половины участников отметили рост основных бизнес-показателей своих компаний после завершения программы. Я рад, что теперь улучшить свои навыки смогут и новосибирские предприниматели и желаю им большого успеха».

При регистрации в программе участники смогут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу развивать существующий бизнес» и «Я хочу начать собственный бизнес». Так, действующие предприниматели займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля.

«В первую очередь мы хотели бы выразить благодарность Правительству Новосибирской области, которое принимает активное участие в реализации программы. Надеемся, что «Бизнес класс» охватит как можно большее количество предпринимателей региона и даст им возможность получить недостающие знания и навыки для развития и масштабирования своего дела», — сказал Сергей Шелухин, руководитель направления стратегического развития Google Россия.

Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий участие в «Бизнес классе». Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.

«Запуск программы — это серьезный шаг для развития предпринимательского сообщества. Только в Новосибирской области зарегистрировано около 150 тысяч субъектов малого бизнеса, и это — важнейший сегмент экономики, наиболее активно откликающийся на запросы времени, — отметил председатель Сибирского банка Сбербанк Кирилл Брель. — Получив необходимые знания и навыки, предприниматели смогут расширить ассортимент товаров и услуг, повысить экспортный потенциал и придать мощный импульс для развития благоприятного инвестиционного климата в регионе».

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. На данный момент проект реализуется в 27 регионах России. За 2017-2018 гг. планируется подключить к программе более 40 субъектов России, включая те регионы, где «Бизнес класс» уже запущен. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.