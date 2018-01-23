Ростех оснастит воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите мобильными госпиталями

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех по итогам победы в открытом электронном аукционе заключил контракт с Министерством обороны РФ на поставку и техническое оснащение трех новейших мобильных госпиталей. Срок исполнения договора – ноябрь 2018 года.

Контракт на поставку медицинских госпиталей подписали директор «Швабе – Москва» Иван Ожгихин и заместитель руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ Дарья Морозова. Согласно документу, мобильные медицинские комплексы поступят в распоряжение российских воинских частей, расположенных в Севастополе, Новосибирске и Чите.

«По техническому оснащению и функционалу наши мобильные госпитали соответствуют уровню регионального многопрофильного медицинского центра. На их территории военнослужащие смогут в полевых условиях получить высококвалифицированную медицинскую помощь», – сказал директор «Швабе – Москва» Иван Ожгихин.

Мобильный госпиталь «Швабе» предназначен для медицинского обеспечения военных подразделений, участвующих в вооруженных конфликтах, миротворческих операциях или при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. В состав комплекса, изготовленного на базе пневмокаркасных сооружений, входят хирургическое, терапевтическое, лабораторное и рентгеновское отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также стоматологический кабинет. Один мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и способен обеспечить высококвалифицированной медпомощью до 250 человек в сутки.