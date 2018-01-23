«Росбанк» начал выпуск электронных таможенных гарантий

«Росбанк» объявил о начале выпуске электронных таможенных гарантий, подписанных электронной подписью, в пользу таможенных органов Российской Федерации с использованием новой технологии информационного взаимодействия кредитных организаций, Банка России и ФТС России.

Электронная таможенная гарантия обладает рядом существенных преимуществ перед бумажным аналогом, так как позволяет клиентам не тратить время на получение оригинала гарантии в банке и его доставку в таможенный орган, а также значительно ускоряет процесс ее принятия таможенными органами. Кроме того, новая технология выпуска такого вида гарантий обеспечивает более экологичный подход к бизнесу благодаря снижению потребления бумаги в банке.

«Для Росбанка было крайне важно реализовать новую технологию выпуска таможенных гарантий в виде электронного документа, так как спрос на этот продукт достаточно высок. В ближайшее время Росбанк планирует полностью перейти на электронный документооборот с таможенными органами, что позволит не только выпускать гарантии в электронном виде по поручению клиента, но и получать подтверждение об отказе ФТС России от прав по гарантии в случае ее досрочного прекращения», - отметила директор департамента торгового финансирования «Росбанка» Марианна Кузанова.