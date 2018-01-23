«Корус Консалтинг» представила автоматизированное решение Digital HR

ГК «Корус Консалтинг» разработала решение для сотрудников кадровых отделов, позволяющее автоматизировать процесс взаимодействия с соискателями работы.

KORUS Digital HR управляет лояльностью и воронкой кандидатов, значительно уменьшая количество рутинной работы HR-специалистов, упрощая взаимодействие соискателей с компанией и собирая аналитические данные для оценки процессов рекрутинга в компании.

KORUS Digital HR включает в себя чат-бот для соискателей, работающий в мессенджерах Telegram, Viber или Facebook, а также личные кабинеты для HR-специалистов и топ-менеджмента на корпоративном портале. Чат-бот позволяет автоматически провести кандидата по всем шагам найма: от первого собеседования до оформления на работу.

Получив ссылку на чат-бот в первом от компании письме, кандидат может самостоятельно назначить дату собеседования, получить приглашение в календарь на встречу и прямо в мессенджере увидеть всю информацию о дате, точном времени, адресе и контактах менеджера, с которым назначено интервью. В автоматическом режиме происходит информирование о результатах собеседования и в случае положительного решения кандидат получает предложение о работе, имея возможность отказаться или согласиться на него через чат-бот, также получив помощь в сборе и отправке документов для оформления на работу.

Чат-бот дополнительно информирует отдел персонала и топ-менеджмент о назначенных собеседованиях, автоматически формирует предложения о работе или отказы кандидатам, предоставляя обратную связь о соискателях.

Личный кабинет KORUS Digital HR на корпоративном портале позволяет видеть процесс найма в целом, оценивая общую эффективность подбора и представляя личную статистику работы HR-менеджеров. HR-специалисты могут вести календарь собеседований, хранить и обмениваться документами, получать обратную связь, просматривать аналитику и воронку кандидатов в зависимости от подразделений и вакансий, дополнительно автоматизирована работа с заявками на подбор вакансий.

HR-директор, пользуясь своим личным кабинетом на портале, может просматривать агрегированную статистику по взаимодействию с кандидатами, их лояльность и полученную обратную связь, таким образом оценивая эффективность работы HR-менеджеров с кандидатами в разрезе воронки вакансий и настраиваемых аналитик: план-факт найма, отклонения, средние сроки закрытия вакансий/выхода кандидатов и др., а также эффективность конкретных HR-менеджеров на основании обратной связи, полученной от кандидатов и бизнеса.

Внедрение KORUS Digital HR может стать для компаний существенным прорывом в подборе и найме персонала. Новое решение позволяет получить измеримый бизнес-эффект от автоматизации HR-процессов в самые сжатые сроки, менее чем за две недели.

«Для успешного бизнеса важно четко понимать эффективность работы каждого подразделения. Результативность работы HR-отдела по работе c соискателями без объективной аналитики оценить достаточно трудно. А если эта аналитика и присутствует, то, как правило, на ее формирование требуется большое количество времени, особенно на данные по причинам отказа или лояльности кандидатов к компании. Также, в процессе по найму персонала встречается большое количество рутинных операций. Для того, чтобы решить эти проблемы, мы создали интересное для российского рынка решение, позволяющее переложить процесс поиска и взаимодействия с соискателями на digital-инструменты», - сказал Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».