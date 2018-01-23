BSS обновила банковскую систему CORREQTS Retail до версии 3.3.17

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Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках
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, Текст: Владимир Бахур

BSS представила новую версию современной системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц CORREQTS Retail v. 3.3.17, в которой внедрен ряд усовершенствований, повышающих удобство использования и скорость совершения операций клиентом.

В обновлении реализован перевод рублей внутри банка только по номеру счета; самостоятельная регистрация и восстановления пароля через банкоматы; проверки пользователя в момент его авторизации в систему на принадлежность к базе террористов/ экстремистов; отправка квитанций и заявлений на email и многое другое.

Переход на CORREQTS Retail v. 3.3.17 осуществляется с версии v. 3.3.16 в рамках договора сопровождения.

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