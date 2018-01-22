Opera внедрила защиту от майнинга в мобильные браузеры

Opera стала первым крупным браузером, добавившим защиту от скриптов для майнинга криптовалют в свои десктопные продукты. Сегодня Opera запустила эту функцию и в своих мобильных браузерах.

Криптовалюты, и биткойн в частности, продолжают оставаться горячей темой, и по мере роста их популярности все больше пользователей начинают заниматься майнингом криптовалют. И если некоторые применяют для этих целей собственные дата-центры, то многие веб-разработчики решают добывать цифровую валюту с помощью компьютеров и смартфонов других пользователей, и зачастую без их ведома. По некоторым оценкам, более миллиарда человек по всему миру являются жертвами скрытого майнинга, который приводит к перегреву устройств, замедлению их работы и более быстрой разрядке батареи.

«Рядовому пользователю, посещающему тот или иной веб-ресурс, невозможно определить, существует ли риск скрытого майнинга на его мобильном устройстве. Но даже одна веб-страница, использующая скрипт для майнинга и оставленная в браузере смартфона открытой, может «съесть» до четырех с половиной часов зарядки батареи. Вот почему мы решили внедрить функцию защиты от майнинга еще и в мобильные браузеры», – отметил Ян Стандаль, вице-президент по продуктовому маркетингу Opera.

По данным ряда исследований, в настоящее время существует более трех миллионов веб-сайтов, подверженных криптоджекингу, поэтому необходимость в дополнительной защите сегодня актуальна как никогда. Блокируя скрипты для майнинга, Opera обеспечивает нормальную работу устройств и предотвращает повышенный расход батареи.

Новая функция защиты от майнинга криптовалют активируется по умолчанию при включении блокировщика рекламы в Opera Mini и Opera для Android. Блокировщик рекламы может быть включен в настройках, после чего он автоматически определит и заблокирует скрипты для майнинга в коде той или иной веб-страницы.

Чтобы пользователи могли определить, защищен ли их браузер от несанкционированного криптомайнинга, Opera создала специальный сайт www.cryptojackingtest.com, на котором можно за считанные секунды проверить, существует ли угроза майнинга для смартфона или десктопного компьютера пользователя.

По результатам нескольких тестов браузеров Opera, проведенных на смартфонах Samsung Galaxy S8 и HTC One, разработчики Opera определили, что скрипты для майнинга криптовалют могут увеличить нагрузку на центральный процессор устройства в два раза. Это, в свою очередь, может привести к более быстрому расходу заряда батареи и нагреванию корпуса смартфона.

В ходе тестов, проведенных с браузером Opera Mini и Opera для Android с активированным блокировщиком рекламы, нагрузка на центральный процессор отдельных мобильных устройств снижалась почти до нуля.

Браузер Opera Mini доступен для загрузки в App Store и Google Play, а Opera для Android – в Google Play.