«Гознак» разместит информационные веб-ресурсы в облаке Cloud4Y

Cloud4Y выиграл тендер, в рамках которого разыгрывалось право на оказание услуг по аренде сервера для размещения сайта «Гознака» в 2018 г.

«Гознак» - это единый производственный комплекс, способный выполнять полный цикл работ, связанных с выпуском и организацией обращения защищенной продукции. По желанию заказчика может быть разработана принципиально новая защитная технология с последующей ее реализацией в полиграфическом изделии, а также созданы приборы контроля подлинности защитных признаков.

В состав «Гознака» входят восемь предприятий-филиалов: Московская печатная фабрика, Пермская печатная фабрика, Московская типография Гознака, Санкт-Петербургская бумажная фабрика, Краснокамская бумажная фабрика, Московский монетный двор, Санкт-Петербургский монетный двор и Научно-исследовательский институт, на базе которого работает Испытательный центр – единственная в России лаборатория, имеющая право официально проводить испытания защищенной продукции и документально подтверждать их результаты. На Гознаке трудятся более 7 тысяч высококвалифицированных профессионалов.

Сегодня производственные мощности, которыми располагает «Гознак», позволяют ежегодно производить 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 5 миллиардов монет, до 40 миллионов паспортов, от 30 до 45 миллионов почтовых марок, а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции. Годовой объем производства компании составляет 46 миллиардов рублей.

В рамках договора об аренде облачного сервера для размещения сайта «Гознак» Cloud4Y также предоставляет услуги по техническому обслуживанию, ежедневному резервному копированию, осуществляет организационно-технические мероприятия по защите информации на Web-сайте от несанкционированного доступа и проводит постоянный мониторинг за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы сайта. Услуги предоставляются в режиме «24х7» - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365/366 дней в году.

Для обеспечения стабильной работы облака Cloud4Y использует сетевое и серверное оборудование корпоративного уровня, размещенное в дата-центрах TIER-III, соединённых оптическим кольцом высокой доступности с дублированными каналами связи. В совокупности с кластерными возможностями платформы виртуализации VMware vSphere, это позволяет гарантировать заказчикам уровень доступности облачных услуг от 99,982% по SLA в месяц с юридическими и финансовыми гарантиями.