ГК «Рамакс» и «Иннодата» стали технологическими партнерами

ГК «Рамакс» и «Иннодата» объявили о заключении партнерского соглашения. Партнерство позволит «Рамакс» получить доступ к высокотехнологичной экспертизе и инновационным решениям вендора, а «Иннодате» – возможность использовать большой проектный опыт и многочисленные каналы связи с заказчиками ГК «Рамакс».

Компания «Иннодата» – российский разработчик инновационного программного обеспечения. В технологический стек входят такие направления, как управление большими данными (Big Data), предсказательная аналитика, разработки с использованием искусственного интеллекта и machine learning (в том числе в области динамического ценообразования и управления тарифной политикой), корпоративные blockchain-платформы и системы 3D-визуализации бизнес-показателей.

«Иннодата» является резидентом «Иннополиса» – крупнейшего российского технологического кластера. Осенью 2017 года «Иннодата» и Университет Иннополис создали Центр Инноваций в Гражданской Авиации (ЦИГА) с целью развития технологического и цифрового присутствия в данном направлении, способствования раскрытию сути и значения современных технологий, влияющих на спрос и предложение для игроков авиаотрасли.

Основные отраслевые сегменты, на которых в данный момент сфокусированы разработки компании, – транспортная отрасль, FMCG и дистрибьюторские компании, финансовые институты, девелопмент в строительной сфере.

Услуги Группы компаний «Рамакс» охватывают весь спектр потребностей заказчика – от разработки стратегии, консалтинга и оптимизации бизнес-процессов до сопровождения и модернизации поставленных комплексных информационных систем.

ГК «Рамакс» – технологический консорциум, обладающий уникальной экспертизой в области повышения эффективности бизнес-процессов, создания и модернизации корпоративных интернет-порталов, информационной безопасности, бизнес-аналитики, больших данных, а также внедрения, технической поддержки и сопровождения решений на основе технологий SAP. Среди партнеров ГК «Рамакс» можно выделить таких, как SAP, IBM, Cisco, Microsoft, Celonis, Inform, Lufthansa Systems, Sabre. Ключевые заказчики ГК «Рамакс» – компании «Аэрофлот», «ВТБ24», «Почта России», «Мегафон», Авиакомпания «Россия», ГК «Автодор», а также ряд других ведущих организаций России. Офисы «Рамакс» расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Недавно в состав ГК «Рамакс» вошли системный интегратор «Интегро Текнолоджис» и разработчик мобильных приложений AR Door.