Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel

Эксперты Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможность в программно-аппаратном комплексе SafeNet Sentinel, который широко используется во многих промышленных и критически важных IT-системах по всему миру. Эти бреши потенциально открывают удаленный доступ для злоумышленников и позволяют им скрывать свое присутствие. Количество пользователей систем, где были найдены уязвимости, может превысить миллион. «Лаборатория Касперского» сообщила компании-разработчику Gemalto о найденных уязвимостях, и производитель выпустил необходимые обновления.

В процессе исследования состояния информационной системы АСУ ТП, созданной одним из мировых лидеров, внимание экспертов «Лаборатории Касперского» привлек сервис hasplms.exe, который входит в состав SafeNetSentinel и отвечает за проверку лицензионных ограничений использования ПО. Экспертам удалось получить удаленный доступ и коммуницировать с сервисом по открытому сетевому порту 1947. В итоге на устройстве с критически важным компонентом АСУ ТП оказалось возможным удаленно выполнить произвольный код от имени привилегированного пользователя системы, что ставило под угрозу непрерывность, доступность и целостность контролируемого технологического процесса. В общей сложности за год исследований эксперты Kaspersky Lab ICS CERT нашли в продукте Gemalto больше десятка брешей. Все из них устранены разработчиком.

«Принято считать, что системы автоматизации технологических процессов – уникальные продукты, создаваемые их разработчиками независимо друг от друга с учётом потребностей разных отраслей и технологических процессов. Однако существует довольно много технологий, используемых одновременно различными производителями компонентов АСУ ТП. Так, продукт Gemalto встроен в решения других крупных разработчиков программного и аппаратного обеспечения. К сожалению, зачастую при выполнении проверок защищенности даже критически важных систем такие «встроенные» решения обходятся стороной, и в результате бреши остаются необнаруженными, – подчеркнул Владимир Дащенко, руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей Kaspersky Lab ICS CERT. – Более того, закрытие критических уязвимостей в продуктах, которые используются, в частности, в системах управления технологическими процессами, не всегда проходит гладко – по разным причинам некоторые компании-разработчики не спешат оповещать своих пользователей об обнаруженной в их продукте проблеме. Однако это молчание, как показывает наша многолетняя практика, лишь дает дополнительные шансы злоумышленникам. Именно поэтому мы считаем, что информация о критических уязвимостях после их исправления должна транслироваться всем владельцам и операторам уязвимых систем».

Чтобы избежать возможных рисков и скрытых атак, эксперты Kaspersky Lab ICS CERT рекомендуют всем компаниям, использующим решение SafeNet Sentinel, срочно установить последнюю (безопасную) версию ПО (для получения инструкций по обновлению рекомендуем связаться с компанией Gemalto). Чтобы убедиться, что данное обновление не приведет к потере работоспособности самого ПО, лицензионные ограничения на использование которого проверяются продуктом SafeNet Sentinel, также рекомендуем связаться с разработчиком этого ПО.

Для снижения риска эксплуатации уязвимостей специалисты Kaspersky Lab ICS CERT советуют по возможности закрыть порт 1947 (желательно на внешнем межсетевом и внутренних сетевых экранах), если это не приведет к дополнительным юридическим и бизнес-рискам.