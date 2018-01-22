Acronis объявила о партнерстве с Plesk. Теперь компании поставщики веб-хостинга и облачных услуг смогут легко создавать резервные копии серверов Plesk, а администраторы веб-сайтов – самостоятельно восстанавливать необходимые данные. Все это стало доступно благодаря включению компанией Plesk в свою платформу и панель управления веб-сайтами решения Acronis Backup Cloud.

Чтобы защитить сервера Plesk, поставщикам услуг нужно будет приобрести подписку и активировать расширение Acronis Backup Cloud в интерфейсе пользователей Plesk. Глубокая интеграция решений Plesk и Acronis обеспечивает высочайший уровень защиты данных в несколько кликов.

Acronis Backup Cloud — это высокоэффективное решение в области гибридного облачного резервного копирования, разработанное специально для сервис-провайдеров. Оно обеспечивает полноценную защиту бизнеса и позволяет пользователям хранить данные локально, в облаке Acronis или в центрах обработки данных сервис-провайдеров. Данное решение является частью платформы Acronis Data Cloud, которая также включает в себя аварийное восстановление, хранение и синхронизацию файлов.

Интеграция Acronis Backup Cloud и Plesk предоставляет огромные преимущества как специалистам в области веб-технологий, так и сервис-провайдерам. Администраторы могут делать резервное копирование полных образов серверов, сохраняя их в Acronis Cloud или в облако сервис-провайдера, и использовать резервные файлы для аварийного восстановления или миграции с сервера на сервер. Резервные копии серверов удобно отражаются в пользовательском интерфейсе Plesk, что позволяет администраторам выполнять резервное копирование, управлять местом для хранения резервных копий и предлагать своим клиентам сервис самообслуживания. Веб-специалисты могут использовать знакомый пользовательский интерфейс Plesk для безопасного восстановления собственной серверной среды, файлов, почтовых ящиков и баз данных.

Защита веб-сайтов — один из наиболее актуальных вопросов на повестке информационной безопасности. Кибер-преступники используют различные уязвимости сайтов для внедрения вредоносного кода и распространения вредоносных программ. Очистка файлов сайтов без удобных инструментов восстановления данных может быть крайне трудоемкой даже для специалиста. Кроме того, после блокировки аккаунта файлы могут быть случайно удалены или утеряны. Это делает резервное копирование самым надежным способом обеспечения доступности сайта и исключения потери данных.

«Веб-специалисты понимают важность защиты своих сайтов, но зачастую их пугает сложность работы с традиционными решениями для резервного копирования и сложность их интеграции в панель управления сайтами. Acronis Backup Cloud настолько прост в использовании, что решает задачу парой кликов мышкой. После подключения клиенты хостинга могут самостоятельно выполнять полное или выборочное восстановление веб-сайта или отдельных файлов, почтовых ящиков и баз данных без обращения в службу поддержки» — отметил Олег Шайхатаров, вице-президент по разработке Acronis.

«В партнерстве с Acronis мы предлагаем миллионам пользователей Plesk лучшее решение в области резервного копирования в мире. Резервное копирование и восстановление сайтов становится не просто полезным дополнением, а обязательной функцией», — сказал Хенеке Нильс, генеральный директор Plesk.