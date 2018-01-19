Zebra Technologies представила новые Android-решения для ритейла

Zebra Technologies объявила о новых решениях для ритейлеров, которые помогут им повысить эффективность работы. Компания Zebra впервые продемонстрирует новые решения на Ежегодной конференции и специализированной выставке Американской Национальной Федерации ритейлеров NRF 2018, которая пройдет с 14 по 16 января 2018 г. в конференц-центре Джейкоба Джевитса в Нью-Йорке.

Среди новых решений на стенде Zebra Technologies будут представлены мобильные компьютеры серии MC3300 и планшет VC80x (для установки на вилочный погрузчик), а также модельный ряд мобильных компьютеров на базе ОС Android, которые смогут удовлетворить потребности ретейлеров от обслуживания в розничном магазине до работы распределительного центра или склада.

Мобильные компьютеры MC3300 и VC80x на базе ОС Android оснащены технологией Mobility DNA, которая упрощает интеграцию устройства и разработку приложений, необходимых для постепенного прекращения инвестиций в мобильные устройства на базе Windows.

Компания Zebra также объявила о запуске термопринтеров серии ZD420d/ZD620d , оснащенных технологией Print DNA с последней версией Link-OS 5.0, корпоративной операционной системы компании Zebra для принтеров, которая обеспечивает превосходное качество печати.

Мобильный компьютер MC3300 доступен в нескольких модификациях для решений с передовыми функциями сбора данных: он считывает 1D/2D-штрих-коды практически в любом состоянии на малом и очень большом расстоянии, что помогает повысить скорость сканирования и его точность, а также эффективность работы сотрудников при управлении товарными запасами, отслеживании, сортировке и отправке товара на хранение.

Мобильный компьютер MC3300 с большим сенсорным экраном и клавиатурой позволяет работать с помощью клавиш и пользоваться интуитивным сенсорным интерфейсом ОС Android. Благодаря этому обеспечивается необходимая гибкость работы сотрудников, чтобы производительность труда росла и повышалась эффективность динамичной работы вспомогательных функций и складов.

Прочный планшет VC80x (для установки на вилочный погрузчик) является первым в отрасли компьютером подобного рода на базе ОС Android, который обеспечивает работу без замерзания и образования конденсата благодаря передовому сенсору и технологии обогрева, что снижает время простоя устройства и его техобслуживания.

Компьютеры MC3300 и VC80x оснащены программным обеспечением Mobility DNA, сочетающим инструменты для повышения производительности, управления и программирования с целью интеграции и обеспечения оптимальной эффективности работы предприятия. К ним относится приложение Device Diagnostic для обеспечения максимальной работоспособности устройства: у него есть функция определения неполадок еще до направления устройства в ремонт.

Оба устройства являются продолжением крупнейшей в отрасли линейки мобильных компьютеров на базе ОС Android, работающих на общей платформе, и обеспечивают защиту инвестиций предприятий благодаря поддержке различных путей миграции приложений. Благодаря этому руководители отделов информационных технологий могут использовать готовые приложения для существующей ОС Windows до того, как осуществится полный переход на ОС Android. Компьютер MC3300 также совместим с предыдущими версиями существующих мобильных компьютеров MC3090/3190.

Термопринтеры ZD420d и ZD620d имеют функции централизованного мониторинга и управления устройствами, что позволяет оптимизировать скорость печати и снизить время простоя принтеров при использовании их в розничной торговле, в сфере здравоохранения и на производстве.

Принтеры ZD420d и ZD620d оснащены программным обеспечением Print DNA от Zebra, работающим на базе обновленной версии операционной системы Link-OS 5.0, которая теперь содержит технологию PrintSecure. Эта технология безопасности позволяет легко обновлять и настраивать принтеры, используя безопасное соединение, блокировать несанкционированный доступ и обеспечивать защиту данных и инфраструктуры.