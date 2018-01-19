Видеорекламу НТВ теперь можно закупать через рекламную сеть «Яндекса»

«Яндекс» и НТВ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь через «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ) можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на которых размещен плеер НТВ.

Ранее эту видеорекламу продавала компания Gazprom-Media Digital, теперь же практически весь прогнозируемый объем НТВ гарантирует «Яндексу».

Рекламу на сайте НТВ и других площадках видеосети «Яндекса» можно разместить через аукцион или по фиксированной цене. Ролик необязательно снимать и монтировать, его можно сконструировать как видеодополнение — прямо из текстового объявления в «Директе».

Таргетировать рекламу и оценивать эффективность размещения помогают технологии «Яндекса». Например, рекламодатель видит, сколько пользователей досмотрели ролик до конца или перешли на сайт рекламодателя. Также прямо в Видеосети можно выяснить, запомнили ли зрители рекламу и повысилась ли в результате кампании узнаваемость бренда — для этого проводится отдельное исследование (Brand Lift).

«Мы очень рады этому соглашению. Наши технологии откроют дорогу на НТВ представителям малого и среднего бизнеса, которые, в отличие от крупных рекламодателей, обычно не могут позволить себе рекламу в телеэфире. НТВ, в свою очередь, получит новых партнёров с разнообразным и качественным рекламным контентом», — сказал коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.

«Мы наблюдаем рост интереса посетителей сайта к видеоконтенту и постоянно наращиваем его количество: ежедневно на сайт НТВ выкладывается от 10 до 25 часов видео. Технологии "Яндекса" и его анализ поведения пользователей при просмотре рекламы наиболее точно соответствуют нашим ожиданиям по взаимодействию с потребителями видео в интернете, — отметил директор интернет-департамента НТВ Андрей Класс. — Уверен, что опыт НТВ как производителя и дистрибьютора видеоконтента поможет Яндексу выстраивать ещё более эффективные модели работы с видеоинвентарём. При этом Gazprom-Media Digital остается для нас стратегическим партнером, с которым мы уже не первый год находим разнообразные формы сотрудничества и продолжаем работать на различных платформах и сервисах».

«Рекламная сеть Яндекса» объединяет площадки, на которых размещается медийная реклама и предложения «Директа» в разных форматах, в том числе видео. Эти площадки охватывают около 80% аудитории интернета в России, каждый день на них показывается более четырёх миллиардов рекламных предложений. Реклама закупается автоматически — по алгоритмической модели (programmatic buying).

Видеосеть «Яндекса» объединяет десктопные и мобильные версии сайтов, мобильные приложения и приложения для Smart TV — в общей сложности более двухсот площадок, которые позволяют размещать полноэкранное видео, видеоролики на страницах сайтов и рекламу внутри видеоконтента.

НТВ — первый российский телеканал, запустивший на десктопной версии сайта трансляцию эфира с учётом часовых поясов. Пользователь, заходящий на ntv.ru из любой точки России, видит именно то, что показывают сейчас в его регионе. Трансляция по часовым поясам была запущена в сентябре 2017 года, после чего просмотры в регионах выросли на 1500%, а общее количество уникальных зрителей эфира на ресурсах НТВ достигло девяти миллионов в месяц. Эфир и записи передач НТВ на всех интернет-площадках ежемесячно собирают более 80 миллионов просмотров и более 24 миллионов зрителей.