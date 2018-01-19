Uniteller подключил «Геликон-оперу» к безналичному рассчету

Московский музыкальный театр Москвы «Геликон-опера» перешел на безналичный расчет, подключив систему интернет-эквайринга Uniteller на сайте театра.

Согласно исследованиям, после внедрения эквайринга в бизнес в социально-культурной сфере объем продаж в среднем увеличивается на 20-30%. За один сезон «Геликон-опера» показывает московской публике более 300 спектаклей. Билеты на каждый из этих спектаклей зрители могут приобрести при помощи безналичного расчета через платежную систему Uniteller. К оплате принимаются карты VISA и MasterCard.

Театр «Геликон» под руководством Дмитрия Бертмана был основан в 1990 году. «Геликон» получил девять «Золотых масок» в различных номинациях в разные годы, награды Московского оперного фестиваля и премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона». В репертуаре театра сегодня свыше 75 уникальных постановок.

«27 лет назад труппа «Геликона» состояла из семи энтузиастов. Сегодня она включает в себя более чем 500 человек, - отметил Эдуард Мусаханянц, заместитель генерального директора-художественного руководителя театра «Геликон-оперы». – Мы постоянно развиваемся. Поэтому диджитализация услуг - это показатель уважения клиентам и дань современности. Логика процесса оплаты через сервис Uniteller максимально удобна, безопасна и доступна для зрителей любого возраста».

Генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин сказал: «Для Uniteller всегда важно участвовать в диджитализации компаний, которые способствуют духовному воспитанию личности, социальному самоопределению человека и увеличению роли искусства. Народный артист России Дмитрий Бертман, художественный руководитель и основатель «Геликон-оперы», поставил более ста спектаклей в России и за рубежом. Теперь сервис Uniteller обеспечивает комфортный процесс приобретения билетов на сайте «Геликон-опера» онлайн».

Для процессинговой компании Uniteller это уже не первый опыт работы в социально-культурной сфере. Uniteller также подключил сервис безналичного расчета Московской Филармонии, Московскому Театру студии О.Табакова, Красноярскому драматическому театру им. А.С.Пушкина, Цирку Братьев Запашных, Большому Московскому Цирку, Цирку на Цветном Бульваре и т.д.