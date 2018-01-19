«Ростелеком» в 2017 году провел оптику для 13 тысяч астраханских семей

«Ростелеком» в 2017 году обеспечил около 13 тысяч семей, проживающих в Астрахани и области, доступом к цифровой связи: сделал доступными для них высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение, телефонную связь, видеонаблюдение.

Развивая оптическую сеть, компания использует две современные технологии: FTTB (Fiber-To-The-Building), известную пользователям как «оптика к дому», и GPON (пассивные оптические сети), при которой оптический кабель заходит непосредственно в жилое помещение. Первым способом подключаются многоквартирные дома, а вторым – дома частной застройки.

Работы по технологии «оптика к дому» велись во всех четырех районах областного центра, а также в восьми районах области. Продолжилось начатое в 2016 году подключение домов в населенных пунктах ниже райцентров. В 2017 году в сеть были включены многоквартирные дома в поселках Тумак Володарского района, Ассадулаево, Карагали, Пойменный Приволжского района, Буруны и Николаевка Наримановского района, Верхний Баскунчак и Нижний Баскунчак Ахтубинского района. Возможность подключить услуги «Ростелекома» появилась у 1800 поселковых домохозяйств.

Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала «Ростелеком», отметил: «Мы планомерно движемся к тому, чтобы горожане и сельчане имели равные возможности доступа к информационной среде. Теперь оптика приходит в многоквартирные дома в астраханских селах. Сегодня FTTB-сеть охватывает 18 населенных пунктов региона, помимо райцентров, и число их продолжит расти».

Другую оптическую технологию – GPON – «Ростелеком» использует для подключения коттеджных поселков или отдельных улиц с индивидуальными домами. Технология позволяет достигать очень высоких скоростей передачи данных. В частности, в настоящее время в Астраханском регионе абонентам доступна скорость до 300 Мбит/с. В 2017 году компания расширила GPON-сети в селах Началово и Три протока, построила сеть в районном центре Володарский, а также развернула емкую локальную сеть на улице Дзержинского в Трусовском районе Астрахани.

Всем новым клиентам «Ростелеком» готов предоставить высокоскоростной доступ в интернет и комплекс услуг на его основе. Одна из них – «Интерактивное телевидение». Телезрители могут смотреть более 200 каналов, в том числе 80 каналов в HD-качестве. Интерактивный сервис позволяет управлять услугой по своему усмотрению: записывать программы или фильмы и смотреть их в удобное для себя время. Также можно подключить сервис «Видеонаблюдение» и удаленно контролировать свою квартиру, дом и другие объекты.

В настоящее время для клиентов компании действуют две выгодных акции. «Год кино» дарит возможность смотреть лучшее кино и сериалы в течение целого года, а маркетинговая акция «Твой Идеальный HD» дает бесплатно попробовать каналы высокой четкости.