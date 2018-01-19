Россия и Сирия обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику (САР) провел встречу с премьер-министром САР Имадом Хамисом, а также встречу и совещание с министром коммуникаций и технологий САР Али Аль-Зафиром. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничества в сфере информационных и коммуникационных технологий и цифровой экономики. Глава Минкомсвязи России выступил в Университете Дамаска с лекцией о цифровой экономике.

Николай Никифоров отметил готовность России развивать сотрудничество с Сирией в области информационных технологий, телекоммуникаций, образования, а также заявил о перспективности совместного строительства высокоскоростных линий связи на территории САР.

Имад Хамис от имени правительства САР выразил благодарность руководству и народу России за поддержку сирийского народа в противостоянии террористической войне. Он подтвердил важность укрепления отношений между двумя странами в экономической, инвестиционной, технологической и информационной сферах. Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на блокаду и терроризм, Сирия уделяет внимание развитию информационных технологий и телекоммуникаций, поскольку в современном мире они являются важным фактором успешного развития государственной структуры и его институтов. Премьер-министр приветствовал участие российских технологических компаний в инвестиционных проектах в Сирии на следующем этапе, подчеркнув необходимость создания совместной комиссии для установления рамок сотрудничества, разработки плана по обучению кадров в сфере технологий и телекоммуникаций.

Предыдущие российско-сирийские переговоры в сфере информационных технологий и телекоммуникаций проходили в Москве в декабре 2016 года. Тогда Николай Никифоров встречался с министром коммуникаций и технологий САР Али Аль-Зафиром.