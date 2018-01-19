HyperX представила память DDR4 с RGB-подсветкой и ИК-синхронизацией

HyperX, подразделение Kingston Technology, представила первые в отрасли модули памяти, в которых RGB-подсветка синхронизируется при помощи технологии на основе инфракрасного излучения – HyperX Predator DDR4 RGB. HyperX встроила специальные инфракрасные датчики в каждый модуль памяти, чтобы пользователь мог настраивать их подсветку и создавать собственные уникальные сочетания цветов. Новая технология, заявка на патентование которой уже подана, получает питание прямо от материнской платы и обеспечит стильную RGB-подсветку для ПК настоящих геймеров, любителей разгона и сборки компьютеров своими руками.

«Вот уже 15 лет наш бренд лидирует в сфере производства и разгона высокопроизводительных модулей памяти. И сейчас мы рады вывести на рынок новые уникальные модули памяти с RGB-подсветкой, – отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти HyperX. – Синхронизация подсветки HyperX Predator DDR4 RGB при помощи инфракрасного излучения – это совершенно новый метод, который поможет геймерам и оверклокерам придать их ПК неповторимый и уникальный вид».

Кроме RGB-подсветки с синхронизацией при помощи инфракрасного излучения Predator DDR4 RGB поддерживают и другие системы управления подсветкой при подключении к совместимым материнским платам. В данный момент HyperX работает с партнерами-производителями материнских плат чтобы протестировать модули HyperX Predator DDR4 RGB и обеспечить их совместимость с системами ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Кроме того, производители корпусов, включая компанию In-Win также добавляют в свои продукты подобные решения.

Отгрузка модулей памяти HyperX Predator DDR4 RGB начнётся во втором квартале 2018 года. Подробная информация о ценах, совместимости и составе комплектов будет обнародована в это же время.