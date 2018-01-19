«БАРС Груп» ввела в строй подсистемы второй очереди ИАС ценообразования в строительстве

«БАРС Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (ГК Ростех), завершила следующий этап разработки информационно-аналитической системы ценообразования в строительстве (ИАС ЦС), запустив в работу подсистемы второй очереди.

«Благодаря решению ценообразование в такой масштабной отрасли как строительство переходит на цифровую платформу. В системе будут обрабатываться данные по строительным ресурсам со всей России - это колоссальный объем информации. Главным эффектом от внедрения станет прозрачность формирования цен в градостроительстве», - отметил заместитель генерального директора компании «БАРС Груп» Рустем Ибрагимов.

Главная задача ИАС ЦС - автоматизация деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части ценообразования и сметного нормирования. Для этого поставщики и производители услуг со всего строительного рынка страны предоставляют сведения. В системе обрабатываются данные о заработной плате, цене материалов, оборудовании, изделий, конструкциях, а также машинах и механизмах. В результате формируются сметные цены строительных ресурсов, которые выгружаются для публичного пользования в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

В подсистемах второй очереди рассчитываются укрупненные нормативы цены строительства и создаются ресурсно-технологические модели. Также туда включен модуль логистики, определяющий стоимость перевозки строительных ресурсов и подсистема интеграции, которая отвечает за информационное взаимодействие с внешними системами, включая ФГИС ЦС.

Первая очередь систем уже находится в промышленной эксплуатации. Функционирует подсистема расчета сметных цен, включающая ведение базы данных строительных ресурсов, подсистема хранения данных, а также подсистема администрирования, в которой ведется управление учетными записями пользователей, доступом и управлением общими настройками.