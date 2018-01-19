«АМДтехнологии» реализовала систему охлаждения в ЦОДе NORD-4

Компании «АМДтехнологии» и DataLine сообщили о завершении 4 финальной очереди строительства и инженерного оснащения ЦОДа NORD-4 на Коровинском шоссе в Москве. По итогам проекта была построена мощная современная система охлаждения, суммарная холодопроизводительность которой составляет 10,5 мВт.

DataLine входит в группу компаний INLINE Technologies Group и располагает сетью коммерческих ЦОДов в Москве, на базе которой оказывает широкий спектр ИТ услуг, начиная от сдачи в аренду серверных стоек и заканчивая «облачными» сервисами. В связи с развитием бизнеса компании потребовалось нарастить производственные мощности – так было решено построить новый дата-центр, соответствующий всем современным требованиям. Для реализации этой задачи в части систем охлаждения была выбрана компания «АМДтехнологии».

Строительство дата-центра NORD-4 началось в 2013 году, был разработан проект с четырьмя независимыми энергоцентрами для поэтапного запуска залов в эксплуатацию. Первая очередь запущена в 2015 году. В 2017 году были запущены 3 и 4 очереди, поскольку требовалось увеличить вычислительные мощности под новых клиентов компании.

Предложенное решение реализовано на базе моноблочных холодильных машин со встроенной функцией свободного охлаждения. Машины работают на высокопотенциальном теплоносителе с графиком температуры +22/+16 градусов по Цельсию. В рамках третьей и четвертой очередей строительства установлено 7 холодильных машин и 56 шкафных кондиционеров. Всего же в проекте 14 холодильных машин, 142 прецизионных кондиционера, 8 машинных залов для ИТ-оборудования и 4 независимых энергоцентра – такая организация обеспечила поэтапный монтаж инженерных систем и ввод залов в работу. Первая и вторая очереди ЦОД были запущены в 2015 году, третья – в середине 2017 года.

«Важные особенности данного проекта – ЦОД обладает повышенной энергоэффективностью, а его соответствие уровню TIER III подтверждено сертификацией Uptime Institute как на уровне проекта, так и для реализованной инженерной инфраструктуры», – сказал Сергей Мищук, технический директор компании DataLine.

«Мы выполнили проект системы холодоснабжения «под ключ», начиная с консалтинга, проектирования, поставки холодильного оборудования – до монтажа и пусконаладочных работ», – сказал технический директор компании «АМДтехнологии» Виктор Гаврилов. По его словам, одна из трудностей, которые пришлось преодолеть при реализации проекта, заключалась в том, что высота технического помещения, в котором располагается хладоцентр, всего 1,8 метра.

При таких параметрах непросто организовать размещение оборудования и обеспечить возможность доступа персонала для проведения обслуживания. «Но нам удалось найти решение, которое позволило не только решить данную задачу, но и увязать в одном проекте оборудование разных производителей без снижения его основных технических характеристик», – отметил Максим Сохань, генеральный директор «АМДтехнологии».