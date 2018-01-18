«Яндекс.Маркет» запустил оценки товаров и магазинов по параметрам

«Яндекс» объявил о появлении на «Яндекс.Маркете» возможности оценивать магазины и товары по отдельным параметрам. Пользователи могут не только написать общий отзыв о продавце или товаре на площадке, но и по пятибалльной шкале поставить оценки по важным для выбора факторам.

Например, у магазина можно оценить скорость доставки и обработки заказа, ассортимент, удобство самовывоза и другие качества.

Параметры оценки товара зависят от категорий. Например, у мобильного телефона это может быть экран, объем памяти, качество камеры. Список параметров оценки формируется для каждой категории и отображается в отдельном информационном блоке. Там же отображается новый блок рекомендаций «Купили бы в магазине снова?» или «Порекомендовали бы товар друзьям?».

Новая шкала оценок дополняет популярную на «Яндекс.Маркете» систему отзывов. Они позволяют покупателям принять более взвешенное решение при выборе товара или магазина. На данный момент около 70% пользователей, оставляющих отзыв на «Яндекс.Маркете», заполняют дополнительную анкету с оценками.

«Яндекс.Маркет» — сервис для выбора и покупки товаров. Пользователям сервиса доступны подробные описания характеристик товаров, фильтры по параметрам, сравнение моделей и цен, отзывы покупателей о товарах и магазинах, видеообзоры, рейтинги продавцов и другие опции, которые помогают покупателям сделать правильный выбор.

На сервисе собраны более 160 млн товарных предложений от более чем 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов. Ежедневно «Яндекс.Маркет» посещают около 3 млн пользователей.