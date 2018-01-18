«Яндекс» выяснил, когда простужаются и чем лечатся россияне

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы про грипп и другие простудные заболевания и выяснил, когда люди болеют и какими лекарствами лечатся. Судя по данным за последние три с половиной года, самые сильные волны простуды проходят по России дважды в год. Первая обычно бывает в конце сентября — начале октября. Второй всплеск числа «простудных» запросов случается зимой, но от года к году и от региона к региону он происходит в разное время.

Зимой 2014–2015 в большинстве изученных городов он пришелся на начало февраля, через год — на январь, из-за вспышки свиного гриппа, а прошлой зимой — на вторую половину декабря. Этой зимой второй пик, похоже, еще впереди.

Среди изученных городов доля «простудных» запросов выше всего в Волгограде, Саратове, Краснодаре и Воронеже. Самая низкая — в Казани, Иркутске, Красноярске и Новосибирске. Надо учитывать, что доля запросов о простуде не связана напрямую с количеством заболевших в том или ином городе. На неё влияют и другие факторы — например, привычка использовать интернет для поиска информации о болезнях.

Судя по поисковым запросам, три главных лекарства от простудных заболеваний в России — это антибиотик амоксиклав, анальгетик парацетамол и антисептик мирамистин.

В течение всего года в топе остаются разные виды жаропонижающих и обезболивающих. Помимо парацетамола, это нурофен, ибупрофен, аспирин. Интерес к ним выше летом. Из антибиотиков кроме амоксиклава популярны сумамед и флемоксин. Доля запросов про них увеличивается, наоборот, зимой. Стабильно высок интерес к различным противовирусным лекарствам — кагоцелу, виферону. Осенью в топе появляются средства от кашля — лазолван и АЦЦ.

«Причиной "простуды", как её любят называть, может быть как вирусная инфекция (например, вирус гриппа), так и бактериальная, — отметила Елена Тарасюк, руководитель отдела медицинской экспертизы «Яндекс.Здоровья». — Даже если говорить только о так называемой ОРВИ, то и тут не может быть панацеи. Выбор препарата зависит от типа вируса, и определить тип должен доктор. Лечение, которое люди назначают себе сами, ориентируясь на популярность лекарств и советы в интернете, может быть неэффективным и, как следствие, опасным. Банальная "простуда" может обернуться серьёзными осложнениями, поэтому лечить её нужно правильно, под руководством врача».

Небольшая доля запросов содержит слова «в домашних условиях» или «народными средствами». Чаще всего такие запросы задают в Уфе, Кирове, Казани, Барнауле и Оренбурге — но и там их не так много, около 2% от всех запросов про простуду и лекарства. Наименьший интерес к лечению народными средствами проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Воронежа.

Динамика интереса к простудным заболеваниям, топ лекарств и другие подробности — в полной версии исследования «Когда простужаются и чем лечатся россияне».

В исследовании были изучены запросы со словами «грипп», «орви», «орз», «простуда», «кашель», «насморк», а также с названиями лекарств, которые крупные интернет-аптеки относят к средствам борьбы с простудными заболеваниями и их симптомами. Период исследования — три с половиной года, с августа 2014 до середины января 2018 (август выбран началом цикла как месяц, в который начинает расти доля «простудных» запросов).

За это время российские пользователи около 108 млн раз спросили «Яндекс» про простуду и около 401 млн — про лекарства. Сезонное колебание числа «простудных» запросов определено для 29 городов, в которых за рассматриваемый период задали не менее 2 млн таких запросов. Топ лекарств составлен по запросам из всей России.