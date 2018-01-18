TrueConf обеспечила 4К-видеозвонки на телевизорах для владельцев приставок Nvidia Shield TV

TrueConf при поддержке Nvidia разработала решение для 4K-видеосвязи для телевизоров на базе ТВ-приставок Nvidia SHIELD TV. Видеосвязь такого качества на устройстве стала возможной благодаря вычислительным возможностям SHIELD TV: мощному процессору NVIDIA Tegra X1, оснащенному 256-ядерным графическим ядром на основе архитектуры Maxwell с поддержкой аппаратного кодирования видеопотоков со скоростью до 60 кадров в секунду.

Благодаря интеграции с TrueConf, Nvidia SHIELD TV становится полноценным терминалом 4К-видеосвязи на базе Android для домашней гостиной или офиса. Для этого к приставке необходимо подключить USB-камеру и ТВ. Таким образом, пользователи смогут звонить друзьям и коллегам c картинкой высокой четкости на большом экране ТВ.

С Nvidia SHIELD TV гостиная (и любая другая комната с ТВ!) превращается в переговорное пространство. Инструменты совместной работы TrueConf дают возможность общаться с собеседниками в чате, демонстрировать экран, записывать видеоконференции и не только.

Функционал схож с мобильным приложением TrueConf для Android, а интерфейс адаптирован под управление пультом или геймпадом. Приложение уже доступно для скачивания в магазине Google Play.