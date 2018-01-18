Toshiba представила новые твердотельные накопители NVMe XG5-P

Toshiba Memory Europe GmbH расширила серию твердотельных дисков (SSD) NVMe XG5 на основе 64-слойной 3D флеш-памяти BiCS. В новом семействе-премиум XG5-P представлены устройства вдвое большей емкости с увеличенной до 55% производительностью во всем диапазоне операций чтения и записи с произвольным доступом по сравнению со стандартными SSD-дисками XG5.

Серия XG5-P разработана с учетом требований рабочих нагрузок высокопроизводительных ПК, компьютерных игр и передачи контента. Диски имеют емкость до 2 терабайт (ТБ), сохраняя при этом характеристики сверхтонких быстродействующих устройств хранения данных с исключительной энергоэффективностью.

В целях формирования полного ассортимента SSD-дисков от базовых накопителей для ноутбуков до устройств для корпоративных систем с высокой интенсивностью чтения компания Toshiba оптимизировала серию XG5 для дальнейшего повышения быстродействия приложений, требующих улучшенной производительности ввода-вывода с произвольным доступом.

Благодаря интерфейсу PCI Express (PCIe) 3 поколения с 4 линиями и NVMe версии 1.2.1 SSD-диски серии XG5-P обеспечивают исключительную производительность: скорость последовательного чтения достигает 3000 МБ/с, последовательной записи – 2200 МБ/с, а количество операций произвольного чтения и записи в секунду (IOPS) – 320 000 и 265 000 соответственно. При достижении таких показателей скорости передачи данных была сохранена превосходная энергоэффективность устройств: энергопотребление SSD-дисков XG5-P составляет менее 60 мВт.

Серия XG5-P – первые SSD-диски Toshiba емкостью 2 ТБ в форм-факторе M.2. В них используются корпуса объемом 1 ТБ собственной разработки, позволяющие удвоить максимальный объем хранения по сравнению со стандартными устройствами серии XG5 на таком же одностороннем модуле M.2 2280 толщиной 2,23 мм. Сохраняя единый форм-фактор для всех устройств различной емкости в сериях XG5 и XG5-P Toshiba упрощает разработку платформ с гибкими возможностями хранения данных.

Устройства серии XG5-P обладают высокой надежностью и стабильностью работы, которыми традиционно отличаются SSD-диски Toshiba. В серии будут представлены модели емкостью 1 и 2 ТБ.

Также будут предложены самошифруемые модели дисков (SED) с поддержкой спецификации TCG Opal версии 2.01, в результате чего устройства серии XG5-P смогут использоваться в широком спектре решений с приоритетом производительности, а также корпоративных систем, требующих определенного уровня безопасности.