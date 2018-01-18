ИИ от Microsoft научился читать и отвечать на вопросы как человек

Исследовательская команда Microsoft Research Asia создала технологию машинного чтения на основе технологий искусственного интеллекта. Результат точности ответов на вопросы, полученный исследователями, сравним с результатами ответа человека. Новые достижения в этой сфере позволят технологическим сервисам взаимодействовать с людьми более естественно.

Для эксперимента был использован набор данных для машинного чтения и понимания текстов SQuAD (Stanford Question Answering Dataset), разработанный специалистами из Стэнфордского университета. Он содержит вопросы, основанные на статьях из Википедии. 3 января 2018 года Microsoft предложила модель, получившую в тесте на поиск точного соответствия результат 82,650. Средний результат людей, отвечавших на тот же набор вопросов — 82,304.

Технологии машинного чтения и понимания текстов позволят компьютерам быстро обрабатывать содержание книг и документов, а затем предоставлять людям необходимую информацию в простом и понятном виде. Например, водители смогут быстро найти ответ в обширном справочнике по автомобилю, сэкономив время и усилия в сложных ситуациях. Врачи, юристы и другие специалисты будут быстрее справляться с задачами, требующими изучения многих документов для поиска редких прецедентов и прочих специфических данных. Новые технологии повысят эффективность их работы и позволят уделять больше времени лечению пациентов и урегулированию юридических вопросов.

Microsoft разрабатывает технологии, позволяющие компьютеру отвечать не только на исходный вопрос, но и на последующие, а также на вопросы, состоящие из нескольких предложений.

Предыдущие версии моделей Microsoft, использованных для прохождения теста SQuAD, уже используются в поисковой системе Bing. Сейчас компания работает над их применением для решения более сложных задач.