Group-IB и «АМT-Груп» обеспечат безопасность сегментов сетевой инфраструктуры

Group-IB совместно с «AMT-Груп» объявили о выводе на рынок совместного решения для обеспечения информационной безопасности и защиты от киберугроз внутри изолированных сегментов сетей крупных корпораций, промышленных предприятий, объектов ТЭК и финансовых организаций.

Уровень критичности данных, передаваемых и обрабатываемых в сетях крупнейших коммерческих и государственных структур страны, как правило, требует сегментирования сетевой инфраструктуры. В целях безопасности в ней выделяются полностью «закрытые» от внешнего мира подсети, не имеющие прямого сообщения не только с интернет-сервисами, но и с другими сетевыми сегментами организации. Однако логическая обособленность не снижает риска возникновения инсайдерских угроз и не исключает различных сценариев атак с получением доступа к «скрытым» сетям.

«Использование многослойной сетевой архитектуры, построенной по принципу Defense-in-Depth – это своего рода стандарт безопасности для индустриальных гигантов, государственных и частных корпораций во всем мире, – отметил Никита Кислицын, руководитель направления решений по защите от целевых атак Group-IB, – Очевидно, что наиболее чувствительная информация не может обрабатываться, передаваться и «размещаться» в той же сети, что и другие, менее критичные данные. Первый шаг – изолировать ее. Второй – обеспечить защиту. Ведь внутри "закрытой" сети нередко используется почтовый сервис, в ней могут быть неучтенные или легитимные уязвимости. Нельзя исключать и человеческий фактор».

Для защиты критической инфраструктуры экспертами компаний Group-IB и «АМТ Груп» было создано технологическое решение, позволяющее разделять сетевые сегменты, анализировать внутренние информационные потоки, «на лету» проверять любую подозрительную активность, выявлять и пресекать попытки проникновения в изолированные сегменты сети или компрометации данных на ранней стадии. Вердикт о степени опасности объекта выносится на основании классификатора, формируемого системой машинного анализа. Таким образом обеспечивается постоянный контроль реальной ситуации, что является необходимым условием при построении управляемой системы безопасности объектов критичной инфраструктуры.

В рамках технологического сотрудничества партнерами интегрированы продукты Group-IB Threat Detection System (TDS) и InfoDiode «АМТ-Груп». По итогам многоэтапного нагрузочного тестирования, как в лаборатории Group-IB, так и в «боевом» режиме – на выделенных участках сети компаний, подтверждено качество работы совместного решения и обеспечение всех заявленных показателей по производительности и интеграции.

Объединение флагманских технологий Group-IB и «АМТ-Груп» обеспечивает высокий уровень информационной безопасности обособленных сетевых сегментов без какого-либо вмешательства в существующую инфраструктуру и её процессы. InfoDiode «отвечает» за однонаправленную передачу данных между информационными сегментами различного уровня критичности, исключая любое информационное воздействие извне. «Получая» трафик от InfoDiode, Group-IB TDS выявляет зараженные узлы, детектирует подозрительную сетевую активность и любые аномалии на базе сигнатур, эвристики и собственной базы знаний, консолидированной в системе Threat Intelligence.

Выпуск подобных решений отвечает не только потребностям рынка, но и требованиям регулятора: с 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

«Изоляция критичных сетевых сегментов в промышленности, банковской сфере, госструктурах, сегменте ТЭК и крупных корпорациях все чаще является необходимостью, не только из-за ужесточения требований регуляторов, но и как единственно возможный способ гарантированной защиты от внешних угроз, – сказал Алексей Мальнев, заместитель директора Департамента информационной безопасности «АМТ-Груп». – В то же время, полная изоляция накладывает значительные ограничения по противодействию от внутренних угроз. Совместное решение AMT-Груп и Group-IB позволяет успешно решать задачи мониторинга при сохранении должного уровня изоляции критических инфраструктур».