Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» доступно по специальной цене

«Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 г. специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира.

Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки.

По условиям акции «Видео за 300 рублей» абоненты любой услуги «Ростелекома» («Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или домашний телефон) могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 руб. в месяц. Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой – за 4990 руб., и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое (под ключ) коробочное ОТТ-решение, которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.

Услуга обладает интеллектуальной системой управления: интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет; личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах; облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней; автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении).

Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).