Банк «Русский Стандарт» запустил финансовый маркетплейс для СМБ

Банк «Русский Стандарт» запустил онлайн-маркетплейс «Бизнес вместе с банком» для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ). Все финансовые услуги для предпринимателей представлены на сайте

Клиенты могут купить на сайте такие популярные финансовые услуги как: торговый эквайринг, интернет-эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание. Здесь также можно заказать платежное решение для управления корпоративными командировочными расходами на деловые поездки сотрудников компаний (Corporate Travel Account). Дополнительно портал предлагает партнерам оформить возможность выдачи потребительских кредитов в своих торговых точках. А для компаний, нацеленных на развитие лояльности своих клиентов, на сайте можно оставить запрос и получить персональное предложение по покупке или реализации предоплаченных подарочных карт.

Оформить все финансовые услуги, представленные на маркетплейсе «Бизнес вместе с банком», можно дистанционно, не посещая кредитно-кассовый офис. Клиент добавляет в корзину все актуальные для себя сервисы и предоставляет необходимые сведения об организации онлайн. Представитель банка приезжает к предпринимателям для подписания документов и настройки оборудования. После этого за компанией закрепляется персональный менеджер, с которым можно связаться по любым вопросам, включая техническую поддержку.

Клиентам по эквайрингу банк предлагает более выгодные тарифы на остальные финансовые услуги. Сегодня «Русский Стандарт» – банк, способный обеспечить прием карт всех крупнейших платежных систем. Банк Русский Стандарт входит в тройку крупнейших банков по покрытию эквайринговой сети и объему операций. Собственный процессинговый центр банка «Русский Стандарт» отвечает высочайшим стандартам производительности и безопасности.