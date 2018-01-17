В Autodesk CIS назначен новый глава отдела маркетинга

Autodesk объявила о назначении Екатерины Охматовской на должность руководителя отдела маркетинга в России и СНГ. В этой роли она будет отвечать за реализацию глобальной маркетинговой стратегии Autodesk и развитие диджитал-направления в регионе. Также приоритетом отдела останется работа с партнерской сетью и дистрибьюторами с точки зрения развития маркетинговой экспертизы и повышения эффективности совместных активностей.

До прихода в Autodesk Екатерина отвечала за направление партнерского маркетинга в сегменте крупного бизнеса Microsoft, работала в сфере маркетинговых исследований в России и Австрии.

Екатерина имеет степени бакалавра и магистра Международной Школы Бизнеса Российского Экономического Университета им Г.В.Плеханова по направлению Экономика и маркетинг, а также степень бакалавра Австрийского Университета прикладных наук по специальности Международное управление продажами.