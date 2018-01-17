«Техносерв» построил новое здание Прокуратуры Республики Алтай

«Техносерв» объявила о завершении комплексного проекта по строительству нового здания для трех Прокуратур Республики Алтай в городе Горно-Алтайск. Новое восьмиэтажное строение с цокольным этажом и теплой стоянкой на шесть машин, общей площадью 6,2 тыс. кв. м разместит под своей крышей 118 сотрудников регионального ведомства, а также природоохранной и городской прокуратур.

Новое здание Прокуратуры Республики Алтай стало первой постройкой в центре города Горно-Алтайск за последние 15 лет. Помимо рабочих кабинетов, объект вмещает конференц-зал, столовую, тренажерный зал, библиотеку, музей, архив, комнаты отдыха и помещения для командированных сотрудников.

Особого внимания заслуживает уникальная система энергоэффективности здания, включающая фасад из энергосберегающих материалов, окна со светоотражающим покрытием, сохраняющие тепло внутри и не пропускающие жару снаружи, а также автоматическая система отопления с реакцией на изменение температуры окружающей среды. Внутреннее и уличное освещение полностью выполнено на основе светодиодных ламп.

Республика Алтай является одним из самых сейсмоактивных регионов с возможной сейсмической активностью до 9 баллов. Учитывая данную особенность района, при строительстве здания специалисты «Техносерв» соблюли все нормы безопасности, установленные в регионе.

«Построенный силами «Техносерва» объект, является не только социально значимым для Горно-Алтайска, но и уникальным. Несмотря на свои внушительные размеры, сооружение является одним из самых безопасных в городе и построено с учетом местного уровня сейсмоактивности, – отметил Вадим Тюрин, заместитель генерального директора по техническим вопросам «Техносерв». – Говоря об ИТ-инфраструктуре здания – уже сейчас все помещения оснащены самой современной компьютерной техникой, в том числе системой видеоконференцсвязи с одновременным участием 11 районов Республики Алтай. Уверен, что в результате проекта нам удалось создать не только современные, но и комфортные условия для работы сотрудников ведомства».