«Ростелеком» отчитался о развитии телеком-инфраструктуры в Югре за 2017 год

«Ростелеком» подвел итоги работы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на территории ХМАО-Югры в 2017 году. В течение прошедшего года компания построила почти 350 километров внутригородских и внутридомовых оптических линий, обеспечив технической возможностью подключения к современным телеком-услугам еще 16 тысяч югорских семей из 34 населенных пунктов округа.

«Оптическую» стройку в Югре «Ростелеком» осуществляет по наиболее перспективной на сегодняшний день технологии – «оптика в квартиру». Технология обеспечивает высокую пропускную способность передачи данных, гарантирует высокое качество изображения при просмотре ТВ, и позволяет по одному тонкому кабелю провести в квартиру сразу несколько телеком-услуг: высокоскоростной интернет (до 200 Мбит/с), интерактивное телевидение и цифровую телефонию.

Строительство ведется не только в крупных городах, но и небольших населённых пунктах округа. Так, в 2017 году почти 3 тыс. югорских семей впервые получили возможность пользоваться услугами связи на качественно новом уровне. Это жители поселков Талинка Октябрьский р-н, Агириш Советский р-н, Светлый Березовский р-н, Междуреченский Кондинский р-н, Излучинск Нижневартовский р-н, Сингапай Нефтеюганский р-н, Шапша Ханты-Мансийский р-н.

«Все работы по развитию телеком-инфраструктуры осуществляются в рамках реализации федеральной программы «Цифровая экономика», которая определяет вектор развития экономики всей страны и нашей компании на ближайшие годы. Сегодня, благодаря активному строительству современных сетей связи в Югре, более 456 тысяч югорских семей – это почти 80% от общего числа населения региона, обеспечены доступом к высокоскоростным телеком-услугам по оптической технологии. В 2018 году эта работа будет продолжена – «оптика» придет еще как минимум в 14 тысяч домохозяйств Югры», – отметил Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома».

«Для успешного социального развития любой территории очень важно наличие современной телеком-инфраструктуры. От доступности интернет-услуг напрямую зависит успешная реализация таких значимых государственных проектов, как «Информационное общество», «Электронное правительство», появляются новые возможности для дистанционного обучения, развития бизнеса и проведения досуга, – отметил Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий Югры. – Одной из приоритетных задач Правительства Югры является обеспечение всех жителей автономного округа высокоскоростным и надежным доступом к современным услугам связи. Для решения этой задачи несколько лет назад было заключено соглашение между Правительством автономного округа и «Ростелекомом», благодаря чему все больше югорчан получают техническую возможность и комфортные условия для использования телеком-услуг на качественно новом уровне по технологии «оптика в квартиру». Причем не только в крупных городах округа, но и в небольших населенных пунктах».

Кроме строительства новых телеком-сетей в течение 2017 года «Ростелеком» провел поэтапную модернизацию существующих местных радиорелейных линий связи для пользователей из малых населенных пунктов ХМАО-Югры: Реполово, Выкатной, Тюли, Нялинское, Селиярово, Кедровый, Елизарово, Кирпичный, Кышик, Батово Ханты-Мансийский р-н, Перегребное, Шеркалы, Заречный Октябрьский р-н, Локосово Сургутский р-н, Назарово, Чантырья Кондинский р-н. Связисты осуществили замену устаревшего оборудования на более современное и мощное, что позволило от 2 до 30 раз увеличить скорость доступа в сеть интернет для более 15 тысяч югорчан.