QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3

Российское представительство QNAP объявило о начале поставок четырехдискового сетевого хранилища TS‑453BT3, оснащенного двумя портами Thunderbolt 3 (40 Гбит/c) и картой расширения QM2 PCIe с одним интерфейсом 10GbE и двумя слотами для установки M.2 SSD. Новинка позиционируется как многофункциональное NAS‑решение для профессионалов и энтузиастов, интенсивно накапливающих и обрабатывающих мультимедийный контент.

Основой TS‑453BT3 являются четырехъядерный процессор Intel Celeron J3455 с тактовой частотой 1,5 ГГц (разгон до 2,3 ГГц) и двухканальная оперативная память DDR3L объемом 8 ГБ. Предустановленная карта QM2 обеспечивает возможность организации SSD-кэширования и сетевого соединения через интерфейс 10GbE, что позволяет получить скорость чтения данных до 683 МБ/с. TS-453BT3 также имеет два HDMI‑выхода с поддержкой видео 4К и укомплектован пультом дистанционного управления RM‑IR004, который может быть настроен через приложение QButton для обслуживания NAS и сервисов мультимедиа.

Благодаря двум портам Thunderbolt 3, обеспечивающим скорость чтения до 514 Мбайт/с, сетевой накопитель TS‑453BT3 способен выступать производительной и вместительной платформой для редактирования мультимедиа высокого разрешения и других больших файлов пользователями рабочих станций Mac и Windows. Этот NAS также поддерживает уникальную технологию Thunderbolt‑to‑Ethernet (T2E), позволяющую компьютерам без портов Ethernet (например, MacBook Pro) получать доступ к сетевым ресурсам за интерфейсом 10GbE через прямое соединение по Thunderbolt.

Встроенная операционная система QTS 4.3 предлагает широкий набор функций для надежного и многоуровневого хранения данных, кроссплатформенного и удаленного доступа, синхронизации и репликации, виртуализации и использования NAS в качестве ПК. TS‑453BT3 поддерживает моментальные снимки на основе блоков, что позволяет легко создавать резервные копии и восстанавливать данные внутри NAS. Среди доступных приложений в магазине App Center: Qsirch для полнотекстового поиска файлов; IFTTT Agent и Qfiling помогают автоматизировать рутинные процессы пользователей для повышения эффективности и производительности; Qsync и Hybrid Backup Sync упрощают совместное использование и синхронизацию файлов между устройствами; QmailAgent и Qcontactz позволяют управлять учетными записями электронной почты и контактной информацией.

Сетевое хранилище TS-453BT3 уже доступно для приобретения у официальных торговых партнеров QNAP в России и странах СНГ.