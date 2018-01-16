«Связной»: продажи услуг по настройке гаджетов выросли

«Связной» сообщил о росте продаж услуг настроек смартфонов и планшетов. По итогам 2017 года продажи услуг настройки смартфонов и планшетов, которые приобретают пользователи технологичных гаджетов, выросли в денежном выражении на 35%. Востребованность этого сервиса также выросла.

На рост продаж в рублях повлияло сразу несколько факторов. Люди стали чаще приобретать более дорогие смартфоны — продажи гаджетов в ценовом сегменте свыше 30 тыс. руб. в «Связном» выросли на 55% в штуках. Пользователи таких устройств предпочитают не тратить время на настройку, а сразу начать пользоваться гаджетом и получить «готовое решение».

Все больше покупателей стали обращаться не только за одной или двумя отдельными услугами по настройке, но приобретать комплексные пакеты настроек, которые включают в себя сразу несколько услуг – адаптация размера сим-карты, наклейка плёнки или стекла, подключение интернета, обучение работе с Google Play и App Store, установка приложений, регистрация учетной записи. Продажи таких комплексных настроек за 2017 год выросли относительно 2016-го на 13% в штуках.

Среди индивидуальных настроек, которые можно приобрести по отдельности, наибольшей популярностью в 2017 году у покупателей пользовалась консультация по регистрации учетной записи Google Play и AppStore, которые необходимы для идентификации пользователя в операционных системах Android/iOS и предоставления доступа ко всем функциям и настройкам гаджета. Большим спросом также пользуются консультации по переносу данных со старого устройства на новое, по установке программного обеспечения (приложений/игр), по настройке интернет и e-mail.

Среди комплексных услуг по настройке гаджетов в 2017 году наибольшей популярностью пользовался пакет «Верный курс» — 23% от общего количества приобретенных пакетов настроек. В него входят услуги, необходимые на первоначальном этапе пользования гаджетом — регистрация Apple ID, синхронизация устройства с учётной записью в Google, iCloud и Microsoft, перенос данных с другого устройства, услуга по адаптации sim-карты, наклейка плёнки на экран. В 2017 году рост популярности этой пакетной услуги составил 18% по сравнению с 2016 годом.

Пакеты настроек в комплекте с телефоном или планшетом позволяют использовать функционал устройства в полном объеме, а также сократить время и усилия на самостоятельную настройку гаджета. Воспользоваться услугами по настройке планшета или телефона можно в салонах «Связного» и Cstore в 2800 салонах в 950 населенных пунктах страны.