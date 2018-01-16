LWCOM модернизировал ИТ-инфраструктуру Первой мебельной фабрики

LWCOM сообщила о завершении модернизации сетевой инфраструктуры и вычислительного кластера для Первой мебельной фабрики.

Осенью 2017 года фабрика завершила последний этап проекта реконструкции своего производства, в рамках которого был произведен трансфер технологий и мощностей швейцарского завода в Санкт-Петербург.

В связи с расширением и модернизацией у компании появилась необходимость в создании сетевой инфраструктуры, которая смогла бы осуществить бесперебойную поддержку всех автоматизированных производственных процессов и обеспечить безопасное хранение и передачу данных. Также в инфраструктуру необходимо было интегрировать системы взаимодействия с заказчиками (CRM, VR-моделирование и 3D-визуализация) и управления ресурсами внутри предприятия (ERP).

Для выполнения таких задач была приглашена компания LWCOM как интегратор, обладающий экспертным опытом работы в области проектирования и внедрения инфраструктурных решений.

В рамках проекта специалистами LWCOM был пересмотрен подход к построению сетевой инфраструктуры предприятия для одновременного удовлетворения параметрам экономической целесообразности и требованиям производительности, надежности, обеспечения мультисервисности и изоляции промышленных сетей с целью обеспечения безопасности роботизированного оборудования и производства от современных угроз.

Специалисты LWCOM разработали и реализовали проект по модернизации ЦОД, что позволило обеспечить полную поддержку работы и хранения данных автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП). Таким образом, была создана инфраструктура для безопасного дистанционного управления оборудованием (станками) и мониторинга его состояния, а также удаленного управления складами.

Помимо АСУТП, в рамках построенной инфраструктуры стали возможными безопасное хранение и обработка статистических данных всех циклов производства по современной парадигме BigData: от приема заказа через производственные процессы до его конечного выхода на склад готовой продукции.

«Разработанная модель инфраструктуры, в которую были внедрены системы АСУТП, CRM и ERP, позволила реализовать концепцию Цифровой «Умной» мебельной фабрики, которая представляет собой систему комплексных технологических решений, информационных систем управления производством и предприятием, технологии 3D-визуализации и др., обеспечивающих в кратчайшие сроки проектирование и серийное производство конкурентоспособной продукции на мебельном рынке России и Европы» - сказал Григорий Никоноров, ведущий инженер отдела ЦОД.