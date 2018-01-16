GfK: Интернет-аудитория в России в 2017 году выросла на 3 миллиона пользователей

Согласно данным «Всероссийского омнибуса GfK», к началу 2018 года аудитория интернет-пользователей в России среди населения 16+ составила 87 миллионов человек, что на 3 миллиона больше, чем год назад.

«В 2015-2016 годы охват аудитории интернета оставался стабильным. Практически единственным значимым изменением был рост аудитории мобильного интернета. В 2017 году мы вновь вернулись к количественному росту – уровень проникновения интернета в России вырос с 70,4% до 72,8% среди населения 16+, а аудитория мобильного интернета выросла на 20% - с 47% до 56%», - отметил Сергей Кетов, руководитель отдела медиа-исследований GfK Rus.

Среди молодежи уровень пользования интернетом достиг практически предельных значений еще два года назад. Поэтому рост аудитории интернета в последние годы происходит в основном за счет людей старшего возраста. За последний год среди людей в возрасте от 55 лет и старше доля пользователей интернета увеличилась на четверть, а доля пользователей мобильного интернета – в 2 раза. Уровень проникновения интернет здесь остается невысоким – лишь каждый третий (36%) россиянин старше 55 лет пользуется Интернетом. Для сравнения, в возрастной группе 30-54 лет этот показатель составил к началу 2018 года 83%, а среди молодежи – 98%.

Впечатляющими темпами прирастает аудитория пользователей Интернета на мобильных устройствах. По итогам 2017 года она составила 67 млн. человек. Рост аудитории мобильного интернета связан, прежде всего, с ростом проникновения смартфонов – на начало 2018 года доступом в Интернет со смартфонов пользовались больше половины взрослых жителей России (51,5%). Пользование планшетами в последние годы растет незначительно.

Все чаще мобильное устройство сегодня является единственной платформой для доступа пользователей в интернет. 16 миллионов россиян в возрасте от 16 лет и старше (13,2%) пользуются интернетом только на мобильных устройствах. Выше всего доля «только мобильных» пользователей - среди молодежи о 30 лет (18,4%), а также в сельской местности (16,4%).

Всероссийский омнибус GfK – это регулярные опросы населения России в возрасте от 16 лет и старше по репрезентативной общенациональной выборке. Суммарный объем выборки Омнибуса GfK за 2017 год составил более 12.000 респондентов.

Презентация с результатами исследования GfK аудитории интернета в России доступна по ссылке.