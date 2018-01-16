«БАРС Груп» модернизировала ГИС «Электронная школа» Новосибирской области

«БАРС Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» (входит в ГК «Ростех»), совместно с «Ростелекомом» и государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Областной центр информационных технологий» модернизировала государственную информационную систему Новосибирской области «Электронная школа», разработав функционал, обеспечивающий возможность проведения конкурса «Госуслуги – это просто».

Цель конкурса – познакомить с услугами портала жителей, сделав акцент на удобстве пользования сервисами электронного правительства и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Заказчиком проекта выступил Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

«Сегодня государство берет активный курс на продвижение электронных сервисов взаимодействия населения с государственными органами, и молодежи уже со школьной скамьи необходимо обладать соответствующими ИТ – компетенциями, чтобы уметь работать с информационными системами, в том числе и с государственными. Благодаря увеличению интереса со стороны граждан к порталу «Госуслуг» и получению обратной связи от пользователей, мы вместе повышаем качество электронных государственных сервисов и представляемых государственных и муниципальных услуг», - отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий НСО Анатолий Дюбанов.

В результате доработки в системе «Электронная школа» в личных кабинетах ученика и родителя на время проведения конкурса появился раздел «Конкурс», содержащий информацию о способах взаимодействия граждан и государства посредством сервисов электронного правительства и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

При проведении конкурса каждый участник получил возможность проголосовать за свою школу, привлекая к этому процессу друзей и родителей. Для этого в системе была обеспечена возможность информирования и учет голосов граждан, не являющихся пользователями системы, так называемых «болельщиков». Функционал «Конкурс» работал в период времени проведения конкурса с 9 октября – 31 декабря 2017 года.

Таким образом, в системе «Электронная школа» проголосовало более 50 тысяч жителей Новосибирской области - это самые активные участники, поддержавшие свою школу.