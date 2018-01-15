ГК «Рамакс» пополнилась системным интегратором и разработчиком приложений

ГК «Рамакс» объявила о том, что в ее состав с января 2018 года вошли две компании: «Интегро Текнолоджиз» и AR Door. Весь топ-менеджмент компаний остается на своих позициях, а экспертиза и практики объединятся под крылом группы.

Все компании ГК будут управляться на высшем уровне единым органом управления в лице правления группы компаний. Sales-блок и маркетинг всех компаний группы также становятся едиными.

«Интегро Текнолоджиз» – динамично развивающийся российский системный интегратор, предоставляющий услуги в области разработки, комплексного внедрения и поддержки специализированных промышленных IT-решений, интеграции ПО, обучения и подготовки персонала клиента, а также локализации программного обеспечения.

Компания предлагает широкий выбор решений по реализации крупномасштабных проектов для транспортного сектора, в частности, в сегменте гражданской авиации, аэропортов и наземных служб. Партнерами «Интегро Текнолоджиз» являются ведущие зарубежные и российские вендоры, такие, как INFORM, Sabre, IBM и ряд других.

AR Door является разработчиком технологий, связанных с дополненной реальностью и мобильными приложениями. В частности, на прошедшем 31 мая 2017 года «Tadviser IT-Summit 2017» приложение, разработанное AR Door для компании «Аэрофлот», стало победителем в номинации «Лучшее мобильное приложение года» среди подобных решений компаний-лидеров рынка.

«Новые компании в структуре ГК «Рамакс» усилят наши позиции на рынке и позволят предложить заказчикам дополнительные направления для сотрудничества за счет объединения экспертизы и проектного опыта», – сказал Исаак Мостов, вице-президент ГК «Рамакс».

Ключевыми заказчиками ГК «Рамакс» являются компании «Аэрофлот», «ВТБ24», «Почта России», «МегаФон», Авиакомпания «Россия», ГК «Автодор», а также ряд других. Офисы «Рамакс» расположены в Москве и Санкт-Петербурге.