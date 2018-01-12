TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition

TCL Communication объявила о том, что после выпуска BlackBerry KEYone и BlackBerry Motion готовится к расширению продуктовой линейки. В первом квартале 2018 года новая версия BlackBerry KEYone Bronze Edition с поддержкой двух SIM-карт будет представлена на отдельных рынках Азии, Европы и Ближнего Востока.

«С момента презентации обновленных смартфонов BlackBerry прошло менее года – и мы отмечаем активный рост интереса к BlackBerry KEYone и BlackBerry Motion, – сказал Ален Лежен (Alain Lejeune), генеральный директор BlackBerry Mobile. – С новыми смартфонами BlackBerry от TCL Communication, доступными более чем в 50 странах мира, был заложен прочный фундамент для расширения нашего продуктового портфеля в новом году. А значит, покупатели могут ожидать выхода как минимум двух новых смартфонов BlackBerry в течение года».

«BlackBerry – самые безопасные в мире смартфоны на базе Android, так как мы внедряем функции безопасности во все возможные элементы программного обеспечения, – отметил Алекс Тербер (Alex Thurber), старший вице-президент и генеральный директор Mobility Solutions, BlackBerry. – Мы рады, что TCL Communication решила представить на американском рынке BlackBerry Motion с сенсорным экраном и ультрамощным аккумулятором, а также выпустить новую версию BlackBerry KEYone с двумя SIM-картами. В 2018 году вместе с TCL Communication мы будем работать над внедрением Android 8.0 Oreo и дополнительных функций безопасности, продолжая расширять возможности смартфонов BlackBerry».

С момента начала продаж BlackBerry KEYone во втором квартале 2017 года TCL Communication представила смартфон более чем в 50 странах Северной и Латинской Америки, Европы, Африки и Азии. Выход на новые рынки продолжается: недавно были выпущены новые версии BlackBerry KEYone для Мексики и Южной Кореи. Международный запуск проходит при поддержке таких ключевых партнеров, как AT&T, Sprint, Rogers, Bell, TELUS, Amazon, Best Buy, Vodafone, MediaMarkt, Orange, Carphone Warehouse, JD.com, Telefonica и многих других.

После международного успеха BlackBerry KEYone TCL Communication анонсирует новый BlackBerry KEYone Bronze Edition. Ограниченный тираж модели в бронзовом цвете с матовым покрытием будет доступен в отдельных странах. Благодаря поддержке двух SIM-карт, смартфон подойдет корпоративным пользователям и тех, кто часто путешествует. BlackBerry KEYone Bronze Edition получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Функции безопасности в сочетании с надежностью и производительностью BlackBerry KEYone, которые обеспечили смартфону популярность, сохранятся и в новой модели. Дополнительная информация о наличии в странах и цене BlackBerry KEYone Bronze Edition будет представлена в скором времени.