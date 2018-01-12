«Росэлектроника» и «Сименс Здравоохранение» создадут в регионах сеть клинических лабораторий

Холдинг «Росэлектроника» uоскорпорации Ростех и «Сименс Здравоохранение» намерены создать в регионах России сеть централизованных клинико-диагностических лабораторий. Соответствующее соглашение подписали со стороны «Сименс Здравоохранение» генеральный директор Светлана Гербель и коммерческий директор Наталья Чижова, со стороны холдинга – генеральный директор ИМЦ концерна «Вега» Александр Кулиш.

Документ предполагает создание в административных центрах российских регионов крупных «фабрик анализов» площадью от 500 м2, предоставляющих услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на базе трекового диагностического оборудования Siemens Healthineers. ИМЦ концерна «Вега» будет осуществлять комплексное управление всеми проектами.

На первом этапе партнерства Siemens Healthineers и ИМЦ концерна «Вега» планируют создать десять централизованных клинико-диагностических лабораторий на территории десяти регионов России в течение ближайших двух лет. Требуемый объем инвестиций на данном этапе оценивается в 4 млрд рублей. По словам Александра Кулиша, общая потребность российских регионов составляет 90 централизованных лабораторий.

В перспективе партнерство Siemens Healthineers и ИМЦ концерна «Вега» рассматривает возможность локализации производства лабораторного оборудования и расходных материалов на территории России. В частности, как сообщил Александр Кулиш, предполагается производство отечественных трековых систем, позволяющих полностью автоматизировать все процессы клинико-диагностических исследований от загрузки образцов до распечатки результатов.

Кроме того, соглашение между Siemens Healthineers и ИМЦ концерна «Вега» предусматривает мероприятия по повышению профессионального уровня медицинских специалистов.

Совместный проект находится в стадии запуска в трех пилотных регионах. На сегодня уже проведен аудит лабораторных служб в нескольких субъектах, в областном центре определены помещения для будущих лабораторий.

В то же время еще в ряде регионов формируются бизнес-планы функционирования централизованных лабораторий, в том числе, на базе государственных клиник.

«Государству невыгодно содержать множество мелких лабораторий. Опыт Москвы, где клинико-диагностические исследования централизованы, показывает, что новый подход обеспечивает двадцатипроцентную экономию. Кроме того, невозможно проконтролировать качество исследований, проводимых в таких учреждениях. Проект создания централизованных лабораторий, оснащенных современной медицинской техникой мирового класса, призван сэкономить бюджетные средства и повысить качество и надежность проводимых исследований», - отметил глава ИМЦ концерна «Вега» Александр Кулиш.