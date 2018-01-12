QNAP представила операционную систему QTS версии 4.3.4

QNAP официально выпустила операционную систему QTS версии 4.3.4, включающую дополнительные возможности для выполнения мгновенных снимков, гибкого управления файлами, ускорения работоспособности, а также новые мультимедийные приложения и другие разработки для сетевых хранилищ из актуального модельного ряда.

Ключевые изменения и нововведения в QTS 4.3.4: управление хранением и мгновенными снимками (снапшотами); Storage & Snapshots Manager: более продвинутый и удобный интерфейс приложения позволяет одновременно управлять и дисковым пространством, и снапшотами для дополнительной защиты данных. Определяются объемы и типы дисковых томов и LUN, отслеживаются все версии и даты выполнения снапшотов.

Снапшоты для NAS на базе ARM: мгновенные снимки на уровне блоков обеспечивают быстрое и простое резервирование и восстановление информации для защиты от потери и вредоносных атак. Доступно для хранилищ QNAP на базе процессоров Annapurna Labs и оперативной памятью объемом 1 ГБ и более.

Общая папка для снапшотов: на одном томе содержится только один общий каталог для снапшотов, что сокращает время восстановления до нескольких секунд.

Технология глобального SSD-кэша: используйте один том или RAID‑массив на SSD со всеми остальными томами и iSCSI LUN для кэширования операций только чтения или чтения‑записи.

RAID 50/60: позволят обеспечить баланс между полезной емкостью, отказоустойчивостью и производительностью в емких NAS с более чем 10 дисковыми отсеками.

Интеллектуальный автотиринг Qtier 2.0: функция может быть настроена в любое время после начала эксплуатации NAS; добавлена возможность IO Aware для многоуровневых хранилищ, когда зарезервированное на SSD пространство, в том числе под кэш, может использоваться для обработки I/O в реальном времени. Это гарантирует производительность, когда на уровне SSD недостаточно места и невозможно ускорить приложения, интенсивно использующие IOPS.

File Station для прямого доступа по USB к мобильным устройствам: просто подключите гаджет к NAS для обмена и управления файлами мультимедиа. Содержимое снапшотов тоже наглядно отображается в приложении.

Набор приложений: OCR Converter позволит распознать текст из изображений; Qsync включает кроссплатформенную синхронизацию для оптимальной командной работы; Qsirch обеспечивает полнотекстовый поиск; Qfiling автоматически распределит файлы определенных типов по каталогам.

GPU-ускорение вычислений с помощью PCIe графических адаптеров: видеокарты помогают повысить эффективность обработки мультимедиа, а также их порт HDMI можно использовать для вывода интерфейсов пакетов HD Station и Linux Station. Кроме того, проброс GPU расширяет возможности виртуальных машин, которыми управляет встроенный гипервизор Virtualization Station.

Официальная версия Hybrid Backup Sync: приложение объединяет в себе резервирование, восстановление и синхронизацию для удобства передачи данных локально, удаленно и на облачные сервисы хранения.

Помощник-ускоритель Qboost: инструмент для повышения производительности NAS и мониторинга использования оперативной памяти и системных ресурсов.

Поддержка 360-градусных фото и видео: веб-сервисы File Station, Photo Station и Video, а также мобильные приложения Qfile, Qphoto и Qvideo теперь можно использовать для просмотра медиафайлов в формате 360 градусов.

Стриминг на VLC Player: можно установить аддон QVHelper на компьютер с проигрывателем VLC для потокового приема мультимедиа, хранящегося на NAS.

Приложение Cinema28 для мультирум: централизованное управление передачей мультимедийного контента с NAS на подключенные приемники через HDMI, USB, Bluetooth, DLNA, Apple TV и Chromecast.

QButton для тонкой настройки действий по клавишам на пульте дистанционного управления (RM‑IR004), в том числе для проигрывания музыкальных плейлистов, каналов видеонаблюдения, а также перезагрузки и выключения устройства.

Частное IoT-облако: платформа QIoT Suite Lite предлагает готовые модули IoT для внедрения NAS в системы «Интернета вещей» и хранения соответствующих данных. IFTTT Agent позволяет создавать апплеты для подключения различных интернет‑устройств и сервисов.

Указанные возможности могут изменяться и быть недоступными для некоторых моделей сетевых хранилищ.

QTS 4.3.4 уже доступна для скачивания. Список совместимых моделей NAS опубликован на сайте.