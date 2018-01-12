Kingston представила на CES 2018 выставке новые SSD и другие устройства

Kingston Digital, подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти Kingston Technology, представила на выставке CES свои новые продукты.

Хаб USB-C 7-в-1 Nucleum, который поможет владельцам новых моделей MacBook увеличить количество доступных портов, включая и USB-C. Nucleum присоединится к линейке мобильных устройств Kingston, в которую уже входит Bolt – USB-накопитель для iPhone и iPad, позволяющий с комфортом передавать и сохранять файлы, подключаясь прямо к мобильным устройствам.

Многодисковый SSD-накопитель DCU1000 PCIe NVMe U.2 в одноюнитовом сервере на 10 отсеков продемонстрировал высочайшую производительность и возможности масштабирования систем хранения данных для серверов форм-фактора U.2, которые в этом году получат широкое распространение на мировом рынке. К демонстрационному стенду из 10 отсеков физически подключено 40 SSD-накопителей

DCU1000 и DCP1000 – NVMe-накопители, при помощи которых в реальном времени будет обрабатываться изображение в форматах 8K RED Raw и 16-битном 4K EXR.

Новые твердотельные накопители SATA UV500 (2,5″, M.2 и mSATA) с памятью 3D NAND и поддержкой стандарта TCG Opal.

Недорогие твердотельные накопители NVMe (M.2 PCIe) A1000, на примере которых Kingston показала преимущества устройств PCIe перед стандартными накопителями с подключением через SATA.

Различные встраиваемые решения для потребительского сегмента. Всю линейку USB-накопителей с шифрованием, разработкой которых занимались Kingston и IronKey, купленная Kingston в 2016 году.

«Мы рады рассказать о том, что Kingston приготовила клиентам в 2018 году. Неделя CES даёт отличную возможность показать новые решения и технологии, которыми мы пополним своё портфолио, – отметил Крейг Тилмон (Craig Tilmont), директор по маркетингу Kingston. – Твердотельные накопители для предприятий, флеш-накопители с шифрованием, мобильные и встраиваемые решения для обычных пользователей – всех их объединяют наша легендарная надёжность, высочайший уровень безопасности и максимальная производительность. Посетители нашего стенда узнают, насколько велико желание Kingston предоставить клиентам из самых разных сегментов качественные и инновационные решения».