HP представила на CES 2018 новое поколение персональных компьютеров

HP Inc. представила на выставке CES 2018 несколько новых продуктов, начиная с ноутбуков-трансформеров и устройств с отсоединяемой клавиатурой до ультрасовременных решений для геймеров.

«Сегодня идет процесс переосмысления всех аспектов взаимодействия пользователей и ПК, и HP является флагманом этой эволюции, - сказала Анна-Софи Хэдберг, глава подразделения потребительских персональных систем в регионе EMEA, HP Inc. - Инновации HP позволяют людям взаимодействовать друг с другом и творить совершенно по-новому. Наши новинки на CES 2018 показывают, чего можно достичь, совмещая запросы потребителей с потрясающим дизайном и инженерными возможностями. Мощнейшие ноутбуки-трансформеры HP, устройства с отсоединяемой клавиатурой ENVY x2 и прорывные решения OMEN для геймеров без преувеличения меняют «правила игры» на рынке».

Премиальный HP Spectre x360 15 – один из самых мощных трансформеров в мире. Новая модель демонстрирует до 2,5 раз более высокую производительность, а также обладает мощной дискретной графической системой, которая позволяет легко создавать, редактировать и транслировать контент в форматах 4K и 3D.

Мощность этих ПК подходит для творчества: при любых задачах – от интенсивных нагрузок на процессор до редактирования огромных видеофайлов – пользователи получат высокую производительность и удивительные возможности при работе с графикой. Доступны следующие конфигурации: Процессор Intel Core i7 8705G 8 поколения с графикой Radeon RX Vega M обеспечивают до 12 часов автономной работы при поддержке технологии быстрой зарядки – 50% за 30 минут. Четырехъядерный процессор Intel Core с графикой NVIDIA GeForce MX 150 обеспечивают до 13,5 автономной работы при поддержке технологии быстрой зарядки – 90% за 90 минут.

Ноутбук заключен в алюминиевый корпус толщиной 19,5 мм. Он весит 2,14 кг. Модель выпускается в цвете Dark Ash Silver с медными вставками. Элегантные крепления позволяют переключаться между режимами ноутбука, планшета и консоли. Расположение динамиков над клавиатурой позволяет одновремено улучшить качество звука и оставить место для цифрового блока, который идеально подходит для размещения горячих клавиш в приложениях Adobe.

Возможности пользователей ограничиваются лишь их воображением: 15,6-дюмовый сенсорный дисплей 4К UHD10 и перо HP Tilt Pen позволяют воплощать идеи прямо на цифровом холсте. Надежный и полноцветный дисплей с покрытием Corning Gorilla Glass 4 обеспечивает повышенную прочность и защиту от царапин при творчестве.

ИК-камера с поддержкой Windows Hello и сканер отпечатков пальцев позволяют безопасно войти в систему.

HP ENVY x2 представляет собой постоянно готовый к работе ПК с отсоединяемой клавиатурой с поддержкой всех функций процессоров Intel. Тонкий, легкий и прочный: стильный алюминиевый корпус с пассивным охлаждением толщиной в 7,9 мм и весом в 0,76 кг. ПК обладает полноцветным 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением wuxga+ и устойчивым к царапинам покрытием Corning Gorilla Glass 4.

Оптимизирован для редактирования текстовых и графических материалов и многозадачности: специальный чехол цвета Oxford Blue с имитацией текстуры кожи с регулируемой подставкой позволяет легко трансформировать устройство в режимы ноутбука или планшета. Клавиатура с подсветкой и ходом клавиш в 1,3 мм делает печать удобной при любом освещении. Windows Ink открывает возможности для комфортного рисования и рукописного ввода, одновременно поддерживая работу с пером и сенсорный ввод.

Возможность работать повсеместно и всегда оставаться на связи: ОС Windows 10 Home позволяет продуктивно работать через Wi-Fi, поддерживая синхронизацию с современным режимом Connected Modern Standby и опцией LTE-Advanced. Время автономной работы – до 17 часов.

Высокая производительность: процессоры Intel CoreTM Y-серии 7 поколения и эффективный теплоотвод помогают повысить производительность системы. В качестве накопителя используются PCIe SSD Storage до 256 ГБ для хранения презентаций, а комфортную работу с несколькими приложениями одновременно обеспечивает наличие 8Гб памяти LPDDR3.

Облачный сервис OMEN Game Stream позволяет геймерам играть в топовые игры когда угодно и где угодно, используя производительность своего ПК OMEN на любом мобильном устройстве с Windows 10 при наличии высокоскоростного подключения к интернету.

Облачные технологии для удобной игры: вместе с OMEN Command Center геймеры могут играть повсеместно, отдавая обработку всех тяжелых задач своему игровому ПК OMEN, который выступает в роли облачного игрового сервера. Геймеры могут подкючиться к своему ПК OMEN и запустить любимую игру с любого устройства с Windows 10. При этом аппаратные возможности устройства, с которого пользователи подключаются к OMEN, могут быть значительно уступать системным требованиям запускаемых игр.

OMEN X 65 с технологией NVIDIA G-SYNC - это домашний монитор для игр нового поколения с диагональю 65 дюймов и самым современным разрешенем 4K UHD10.

Дисплей работает на частоте 120 Гц с временем отклика 10 мс, позволяя геймерам насладиться великолепным видеорядом с той производительностью, которая необходима для победы в игре. Ультранизкие задержки менее 10 мс и HDR-10 обеспечивают великолепные цвета, яркость и контрастность в самых современных играх. NVIDIA G-Sync и система интеграции с ТВ NVIDIA Shield обеспечивают невероятную плавность смены изображения на экране для игр, просмотра потокового видео, телевизионных шоу и музыки.

HP Spectre x360 15 дюймов с процессором Intel Core i7-8550U и графикой NVIDIA GeForce MX 150 ожидается в продаже в России с марта 2018 года по цене от 159 990 руб.

HP Spectre x360 15 дюймов с процессором Intel Core i7-8705G и графикой Radeon RX Vega M ожидается в продаже в России с апреля 2018 года по цене от 169 990 руб.

HP ENVY x2 ожидается в продаже в регионе EMEA с апреля по цене от 999 евро. Цены и сроки доступности для России на момент публикации данного пресс-релиза не известны.

OMEN Game Stream ожидается на системах OMEN весной 2018. Поддержка данного сервиса в России уточняется. Игровой дисплей OMEN X 65 с NVIDIA G-SYNC ожидается в продаже осенью 2018. Цены будут раскрыты позже.