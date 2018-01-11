Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия»

Omnicomm завершила третий этап внедрения системы контроля транспорта Omnicomm Online на парк техники компании ООО «Свет Энергия». На сегодняшний день оснащено 84 единицы специализированного и легкового автотранспорта, задействованного в оказании комплексных инжиниринговых услуг для строительства нефтяных и газовых месторождений. Навигационное оборудование обеспечивает компании до 15% топливной экономии и полное соответствие требованиям для работы на объектах «Роснефти».

Реализацией проекта занимается партнер Omnicomm в ХМАО и ЯНАО – компания «Аленсио». На сегодняшний день весь парк техники «Свет Энергия», в который входят легковые автомобили, микроавтобусы, самосвалы, тягачи и высокомощные насосные станции оборудован терминалами Omnicomm.

Специфика работ, выполняемых компанией «Свет Энергия», требует строгого соответствия требованиям «Роснефти». Все машины должны быть оборудованы системами контроля топлива и навигационными терминалами. Это связано с жестким контролем транспортных средств, задействованных в ходе работ – все путевые листы должны основываться на показаниях системы ГЛОНАСС.

«Внедрение оборудования Omnicomm на автопарк позволило компании уже в первый месяц эксплуатации сократить топливные расходы на 15%. Точность данных и функционал программного обеспечения Omnicomm Online позволил отслеживать передвижение автомобилей, корректировать маршруты в случае отклонений, оперативно направлять необходимую помощь. Это способствовало и повышению культуры вождения среди водителей, поскольку в системе отражаются факты превышения скорости или нерациональная езда», - отметил специалист экономической безопасности «Свет Энергия» Владимир Зудов.

В планах «Свет Энергия» продолжить внедрение систем контроля на парк техники по мере его расширения. Между нефтегазодобывающим предприятием и «Аленсио» заключен договор о долгосрочном сотрудничестве по поставке терминалов и датчиков, сервисному и абонентскому обслуживанию.

«Наличие навигационных терминалов спутникового мониторинга спецтехники, работающей в нефтегазодобывающей сфере – обязательное условие для работы на месторождениях. На режимных объектах очень важно строгое соблюдение графика и маршрутов следования. Все оборудование Omnicomm внесенj в государственный реестр средств измерений, что подтверждает точность и достоверность информации. Это делает решение Omnicomm Online действенным инструментом для контроля работы транспорта и персонала», - отметил генеральный директор Omnicomm Борис Паньков.