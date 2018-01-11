«ЛАНИТ-Интеграция» представила решение Lanbix для мониторинга ИТ-инфраструктуры

«ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу компаний «ЛАНИТ») разработала программно-аппаратный комплекс Lanbix, чтобы оперативно проводить мониторинг ИТ-инфраструктуры небольших компаний и филиалов. Решение будет полезно организациям, которые обладают разнородным оборудованием и программным обеспечением и стремятся обезопасить бизнес от простоев из-за технических сбоев.

Распаковка и внедрение Lanbix занимают 5 минут. Lanbix сканирует сеть для обнаружения существующих устройств (сетевых устройств, серверной инфраструктуры, рабочих мест пользователей, печатной техники, видеокамер, различных датчиков и др.), приложений и сервисов и автоматически включает их в мониторинг. Затем происходит сбор параметров и проверка условий для возникновения сбоев. Решение оперативно реагирует на инциденты и эффективно предотвращает потенциальные неполадки в ИТ-инфраструктуре, обеспечивая непрерывность ведения бизнеса. Актуальную информацию система отправляет в Telegram в доступном и понятном формате.

Полностью автоматизированное решение позволяет бизнесу сэкономить деньги и время на настройке и направить усилия на решение профильных задач. Настроенное устройство не требует дальнейшей технической поддержки, имеет полную автономность от энергоснабжения и состояния вычислительной сети, а также может быть кастомизировано за счет добавления новых модулей (как аппаратных, так и программных).

Решение Lanbix помогает поддержать деловую репутацию компании, обеспечивая ее клиентам бесперебойный доступ к ИТ-сервисам.

Илья Владимирович, руководитель направления R&D «ЛАНИТ-Интеграции», отметил: «Наше решение отличается от большинства конкурентных продуктов тем, что, во-первых, оно уже преднастроено и готово к работе. Его нужно только распаковать и подключить к вычислительной сети. Дальше Lanbix всё сделает сам. Во-вторых, мы предусмотрели разные сценарии взаимодействия с нашим решением, в зависимости от того, кто в данный момент работает с системой. Владелец бизнеса узнает о состоянии сервисов в формате «Всё отлично», «Возможны проблемы», «Всё плохо». Системный администратор получит подробную информацию о возникающих инцидентах и сможет часть из них устранить напрямую из Telegram. А обычный пользователь сможет быстро связаться с системным администратором. В-третьих, решение полностью кастомизируется в зависимости от потребностей бизнеса, как на аппаратном уровне, так и на программном, причем сроки внесения изменений минимальны».