Kyocera выпустила новую линейку устройств Ecosys формата А3

Kyocera Document Solutions представила на российском рынке новые модели монохромных и цветных МФУ формата А3.

Компания анонсировала четыре модели, пришедшие на смену предыдущему поколению линейке Ecosys формата А3. Цветные модели Ecosys M8124cidn и Ecosys M8130cidn заменили FS-C8520MFP и FS-C8525MFP соответственно. Монохромные модели Ecosys M4125idn и Ecosys M4132idn заменили FS-6525MFP и FS-6530MFP соответственно.

Обновленная линейка МФУ отличается высоким разрешением печати — 1200х1200 dpi вместо 600х600 dpi, а также низкими затратами на эксплуатацию. Все представленные модели работают на платформе HyPAS (Hybrid Plаtform fоr Advаnced Sоlutions), которая предоставляет впечатляющие возможности для разработки индивидуального ПО под задачи компании.

У цветных МФУ увеличилась скорость печати с 20 и 25 страниц форматов А4 в минуту до 24 и 30 соответственно. Заметно сократилось время выхода из режима «Сна» до 10 с у монохромных моделей и до 16 с у цветных. Благодаря новому сенсорному дисплею с интуитивно понятной навигацией работа с документами стала не только быстрее, но и приятнее.

Специальное приложение Kyocera MyPanel предоставляет пользователям простой доступ к управлению устройствами со своих смартфонов. Новые модели Kyocera в полной мере поддерживают функции мобильной (Mobile Print) и облачной печати (Apple AirPrint и Google Cloud Print), а также прямой беспроводной печати WiFi Direct.

«Компания Kyocera серьезно относится к развитию технологичных и экологичных продуктов, чтобы предлагать своим клиентам только лучшие решения. Новая линейка многофункциональных устройств формата А3 отличается низким уровнем энергопотребления, простотой в установке и эксплуатации и долговечными компонентами. Серия Kyocera Ecosys — это поддержка мобильных способов печати и надежные средства безопасности, что так важно для простой и удобной работы с документами», — отметил Тарик Альхаурани, директор по развитию бизнеса Kyocera Document Solutions.