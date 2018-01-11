«Эвритег» разработала систему управления инженерно-техническими решениями в «Связьтранснефти»

«Эвритег» совместно с «Юнис Лабс Солюшинз» создала комплексную информационную систему по администрированию разработки инженерно-технических решений для единого сетевого интегратора и оператора связи нефтепроводной отрасли «Связьтранснефть».

Решение, развернутое на платформе IBM, позволяет сотрудникам территориально распределенной компании инициировать, разрабатывать, согласовывать и утверждать инженерно-технические решения (ИТР), а также проводить технические советы в единой цифровой инфраструктуре. В результате внедрения системы в «Связьтранснефти» появился внутренний архив документов, который дает возможность сохранять промежуточные версии файлов и отслеживать процесс принятия управленческих решений.

Внедрение информационной системы позволяет не только повысить эффективность управления данными, но и снизить издержки на разработку ИТР. Кроме того, благодаря автоматизации ключевых задач в области проектирования и согласования инженерно-технических решений система существенно упрощает совместную работу сотрудников «Связьтранснефти».

«Для нас было важно обеспечить такую инфраструктуру, в которой работа над инженерно-техническими решениями протекала бы наиболее комфортно и прозрачно как для рядовых сотрудников, так и для руководителей подразделений нашей компании. Система, разработанная "Эвритег" и "Юнис Лабс Солюшинз", полностью отвечает заявленным требованиям, поэтому мы уверены, что дальнейшая работа с ИТР в "Связьтранснефти" станет более продуктивной», – отметил Василий Селюков, начальник управления развития сети «Связьтранснефти».

«Разработка системы по управлению инженерно-техническими решениями требует серьезной экспертизы по целому ряду направлений. Это сложный процесс, который позволяет преобразовать логистику и повысить эффективность ИТР. Поэтому мы очень рады, что нашим партнёром в этом проекте была компания "Эвритег". За время сотрудничества мы успели высоко оценить профессионализм наших коллег и уверены, что дальнейшую поддержку системы они также проведут на достойном уровне», – отметил Никита Петров, исполнительный директор компании «Юнис Лабс Солюшинз».

«Мы понимаем, что отлаженные процессы и документооборот в такой компании, как "Связьтранснефть", фактически определяют эффективность и своевременность принимаемых решений. Созданная в сотрудничестве с "Юнис Лабс Солюшинз" система дает возможность сотрудникам в электронной форме разрабатывать ИТР, а также успешно встраивается в информационную систему компании. Благодаря этому пользователям не нужно переходить к принципиально новым для них механизмам работы с документами», – сказал Андрей Заикин, технический директор «Эвритег».

Разработка системы по управлению инженерно-техническими решениями заняла четыре месяца, для внедрения решения в корпоративную сеть «Связьтранснефти» потребовалось еще около трех месяцев. В настоящее время специалисты компании «Эвритег» осуществляют техническую поддержку системы.

Акционерное общество «Связьтранснефть» специализируется на обеспечении всеми видами технологической и оперативно-производственной связи объектов транспорта и добычи нефти. В спектр услуг, оказываемых компанией, входит техническое обслуживание, проектирование, строительство сооружений, реконструкция и капитальный ремонт сетей связи. Кроме того, «Связьтранснефть» обеспечивает необходимыми коммуникациями транспортировку сырья на экспорт. В связи с этим одним из ключевых направлений деятельности компании является цифровизация корпоративной связи для формирования единой информационной среды организации.