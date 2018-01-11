Банк «Русский Стандарт» подключил магазины «Азбука вкуса» к платежной системе Alipay

Банк «Русский Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay покупателям в супермаркетах популярной сети «Азбука вкуса».

Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основана в 2004 году. Alipay является наиболее популярным платежным средством в Китае – количество активных пользователей превышает 520 миллионов человек. Кроме использования внутри группы для оплаты предлагаемых Alibaba Group товаров, данную платежную систему также используют более 460 тысяч других компаний и более 8 миллионов торговых точек в Китае и мире. Сегодня оплатить заказ или покупку по Alipay можно напрямую с мобильного телефона.

«Азбука Вкуса» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний розничного сектора, объединяющая 97 супермаркетов «Азбука Вкуса», 10 крупноформатных «АВ Маркет», 48 минимаркетов «AB Daily», 3 специализированных Энотеки, а также интернет-магазин av.ru. Компания представлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. «Азбука Вкуса» стала первой российской компанией в сфере розничной торговли продуктами питания, внедрившей и сертифицировавшей систему менеджмента качества, основанную на стандартах серии ISO 9000. Компания является одним из лидеров российского розничного рынка и занимает первое место среди продуктовых ритейлеров по товарообороту на квадратный метр.

Сегодня «Русский Стандарт» входит в тройку крупнейших банков по покрытию эквайринговой сети и объему операций. Собственный процессинговый центр банка «Русский Стандарт» отвечает высочайшим стандартам производительности и безопасности. Он позволяет обеспечивать круглосуточную проверку платежеспособности держателей карт и производить все расчеты по картам со скоростью до 700 транзакций в секунду.

С каждым годом платежная система Alipay расширяет свое присутствие по всему миру, ориентируясь на наиболее популярные среди туристов направления. В прошлом году Россию посетили около 1,5 млн туристов из Китая.

Особый приоритет туристы из Китая отдают покупкам товаров и продуктов питания премиального качества. Кроме того, во многих супермаркетах «Азбуки вкуса» есть отделы с подарочным ассортиментом, который в том числе ориентирован на клиентов из Китая. Таким образом, магазины сети «Азбука вкуса» станут для большинства из них обязательным пунктом посещения во время путешествия по России.