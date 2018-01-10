Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в силу вступила административная ответственность за неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Теперь с должностного лица компании, не разместившей необходимую для граждан информацию, взимается штраф. За первичное правонарушение должностным лицом ресурсоснабжающей организации (РСО), управляющей компании (УК) или органа власти устанавливается наказание в виде предупреждения, при повторном правонарушении — штраф от пяти до десяти тысяч рублей, при последующем нарушении — от 15 до 20 тысяч руб.

Мониторинг размещения сведений организациями в ГИС ЖКХ будет вестись в течение полугода. По его итогам может быть принято решение о корректировке размеров штрафов. Отметим, что на первоначальном этапе Правительство приняло решение сделать административную ответственность достаточно мягкой. Более того, со всеми организациями, которые обратились за помощью в размещении информации в ГИС ЖКХ, было проведено обучение, — это более 500 семинаров по всей стране.

В каждом регионе также был назначен вице-губернатор, ответственный за внедрение ГИС ЖКХ. Гражданин, который не нашел необходимой информации в своем личном кабинете, может запросить ее размещение у своего товарищества собственников жилья (ТСЖ), УК или РСО. В случае, если информация так и не была обновлена, гражданин может напрямую обратиться в органы государственного жилищного надзора через личный кабинет ГИС ЖКХ.

Обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ для организаций рынка ЖКХ наступила с 1 июля 2017 года. С этого момента до 1 января 2018 года организации обязаны были размещать информацию в системе, но штрафные санкции за ее отсутствие не были закреплены. Ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — наступает с июля 2019 года.

«Мы рассчитываем, что со вступившей в силу административной ответственности наши граждане начнут видеть в своих личных кабинетах всю информацию по своей квартире, дому и двору. И вместе с открытостью в сферу ЖКХ придет и общественный контроль, благодаря которому отрасль будет меняться в лучшую сторону», — прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев.

В настоящее время в разделе «Аналитика и отчеты» на главной странице сайта ГИС ЖКХ можно получить информацию о своем доме, городе или регионе на основе данных ГИС ЖКХ.

Справка

Сейчас в ГИС ЖКХ зарегистрировано 1,5 млн человек. При этом каждый пользователь портала госуслуг, имеющий подтвержденную учетную запись, автоматически получает доступ к своему личному кабинету в ГИС ЖКХ. В системе зарегистрировано более 85 тысяч организаций и органов власти. Большая их часть — управляющие организации, 98% ТСЖ, 99% РСО. Размещена информация о 18 млн многоквартирных и жилых домов, более 100 млн лицевых счетов, более 50 млн индивидуальных приборов учета. Интеграцию с ГИС ЖКХ завершили 3150 ИТ-систем.

В ГИС ЖКХ работает круглосуточная служба поддержки. С системой интегрированы все банки страны, разместившие в ГИС ЖКХ более 1 млрд фактов оплаты. Информация об оплате услуг ЖКХ через любой банк и в любой точке страны доступна в личном кабинете гражданина. В ГИС ЖКХ зарегистрированы и начали осуществлять надзорную деятельность органы прокуратуры всех регионов страны.