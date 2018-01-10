Vivo представила смартфон со сканером отпечатков на дисплее

Vivo на выставке CES 2018 представила первый готовый к производству смартфон с технологией сканирования отпечатков пальцев на дисплее. Новейшая технология сканирования отпечатков пальцев обеспечивает новый способ взаимодействия с мобильными устройствами, позволяя разблокировать смартфон одним прикосновением к экрану, и одновременно решает задачу по обеспечению удобной аутентификации отпечатков пальцев для будущих смартфонов компании.

Согласно статистическим данным международной консалтинговой компании Canalys, в первом квартале 2017 года производители смартфонов поставили 22 миллиона полноэкранных смартфонов по всему миру, по сравнению с 700 000 таких моделей в первом квартале этого же года. UBI Research прогнозирует, что доля подобных смартфонов вырастет с 20% в 2017 году до более чем 50% к 2020 году.

Распознавание отпечатков пальцев — один из самых распространённых способов, использующих биометрические данные пользователей для защиты смартфонов. По мере распространения полноэкранных смартфонов технология сканирования отпечатков пальцев должна развиваться, исходя из новых запросов пользователей, не жертвуя при этом качеством пользовательского опыта.

«Благодаря нашим усилиям в области изучения потребительского поведения и долгосрочным инвестициям в исследования и разработки Vivo заняла позицию первопроходца в области технологий сканирования отпечатков пальцев на дисплее. На выставке MWC в Шанхае в 2017 году мы впервые представили прототип нашего решения для сканирования отпечатков пальцев на основе ультразвукового датчика и остались приверженцами реализации данного направления в разработке будущих смартфонов», — отметил Алекс Фонг, старший вице-президент компании Vivo. «Демонстрация готового к выпуску смартфона со сканером отпечатков пальцев на дисплее, оснащённого оптическим датчиком, — большой шаг вперёд к тому, чтобы предоставить пользователям передовой опыт взаимодействия с мобильными устройствами. И мы очень рады открывшейся возможности сделать его доступным в самое ближайшее время».

Работающая модель представленного смартфона Vivo оснащена самой передовой технологией сканирования отпечатков пальцев, реализованной при поддержке Synaptics — глобального партнёра компании.

Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при необходимости. Графический интерфейс датчика отображается на экране смартфона Vivo при любом из этих сценариев, требующих распознавания отпечатков пальцев. Например, во время разблокировки приложений или при необходимости аутентификации пользователя для совершения мобильного платежа. Пользователю достаточно поместить палец на графическое отображение датчика на экране для выполнения разблокировки, оплаты или другой операции. Если распознавание отпечатков пальцев не требуется, графический интерфейс останется невидимым.

Дисплейный сканер отпечатков пальцев Vivo во многих аспектах превосходит другие решения для аутентификации, доступные для полноэкранных смартфонов. По сравнению с датчиками отпечатков пальцев на задней панели смартфонов, технология Vivo предлагает более комфортный способ взаимодействия, который не влияет на дизайн устройства, а также обеспечивает быструю и безопасную аутентификацию.

Полноэкранные дисплеи предоставляют пользователям впечатляющие возможности, поскольку различные сценарии взаимодействия интегрированы и объединены на одном экране. Новейшая технология сканирования отпечатков пальцев Vivo успешно заменяет физическую кнопку отпечатка пальца на фронтальной поверхности смартфона, создавая основу для захватывающего пользовательского опыта.

Демонстрация первого в мире смартфона для сканирования отпечатков пальцев, готового к массовому производству, знаменует собой значительный шаг в развитии отрасли, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфон на более комфортном уровне. Выход в продажу первого смартфона Vivo, оснащённого дисплейным сканером, будет анонсирован в начале 2018 года.